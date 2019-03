Ekspert: bukmacherzy przyciągają do siebie bonusami

– Biorąc pod uwagę, jak wyglądała sytuacja przed 2017 rokiem, teraz nowi gracze decydujący się założyć konto u bukmachera, mogą odebrać naprawdę wysokie kwoty w bonusach – przekonuje ekspert portalu bonusowo.com w rozmowie o polskim rynku zakładów bukmacherskich.

Redakcja:Oglądamy mecze reprezentacji, Ekstraklasy, siatkówki, a tam wszędzie obecni bukmacherzy…

Mariusz Kwiecień (redaktor bonusowo.com): To prawda. Po zmianie prawa w 2017 roku liberalizacji uległy przepisy dotyczące reklamy legalnych zakładów bukmacherskich. Szybko to wykorzystały firmy działające w naszym kraju, które podpisały umowy sponsorskie z wieloma klubami sportowymi – od piłki nożnej przez siatkówkę aż po koszykówkę i piłkę ręczną. Kiedy idę na Stadion Narodowy widzę logo STS, a kiedy patrzę na spotkanie Wisły Kraków trafiam na LV BET.

Dla bukmacherów to raj – móc reklamować się przy okazji wydarzeń sportowych.

– To prawda. Większość graczy punktów bukmacherskich typuje właśnie sportowe wyniki, choć coraz częściej pojawiają się zakłady na wydarzenia społeczne, polityczne i rozrywkowe. Mimo wszystko, to sportowa rywalizacja aktywizuje do obstawiania. To sól bukmacherki.

Co sprawia, że klient wybiera tego, a nie innego bukmachera? Czy to kwestia reklamy?

– Reklama jest ważna i to w jaki sposób trafia do odbiorcy. Zakłady bukmacherskie są jednak o tyle specyficzną dziedziną, że potencjalni klienci kierują się zyskiem. W tym kontekście bukmacherzy oferują tzw. bonusy powitalne w celu zachęcenia do siebie nowych klientów. Można przypuszczać, że spora część osób wybiera tego bukmachera, u którego zyska najwięcej. O ile w punktach stacjonarnych bonusy nie obowiązują, o tyle w internetowych zakładach odgrywają kluczową rolę. Użytkownicy poszukują kodów promocyjnych i ofert, dzięki którym zdobędą darmowy zakład etc.

O jakich kwotach mówimy?

– Od pojedynczego bukmachera to kwoty rzędu 1000-1500 złotych! Po nowelizacji ustawy hazardowej w 2017 roku polscy bukmacherzy wkroczyli w fazę dużej rywalizacji o klienta. Poprawia się oferta, ale rosną również bonusy. Biorąc pod uwagę okres przed 2017 rokiem bonusy wzrosły o jakieś 100, a nawet 200%.

Jak bonusy wyglądają w praktyce?

– Jeśli mówimy o bonusach powitalnych, to pieniądze za wybór danego bukmachera i rejestracje konta u niego. A więc, żeby skorzystać z promocji powitalnej trzeba założyć konto na stronie bukmachera. W zależności od rodzaju bonusu wymagana jest pierwsza wpłata lub nie. Bonusy freebet charakteryzują się tym, że nie potrzeba składać depozytu, by zyskać bonifikatę. Z kolei w bonusach reload (od depozytu) kwota gratyfikacji uzależniona jest od wpłaty.

Gdzie jest haczyk?

– To warunki obrotu. Każdy bonus określony jest regulaminem. Tłumacząc najprościej jak się da: po tym jak bukmacher przyzna bonus obliguje gracza do odpowiedniego zarządzania nim, czyli gry. To są tzw. warunki obrotu. Dopiero wtedy, gdy gracz spełni wymagania będzie mógł wypłacić bonusowe środki z konta.

