ZGO Gać rusza z kampanią informacyjną dotyczącą poprawnej segregacji odpadów

Nie od dzisiaj wiadomo, że temat dotyczący zasad właściwej segregacji odpadów jest kontrowersyjny, nastręcza wiele problemów i wątpliwości. Idąc więc za ciosem tuż po zakończeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej realizowanego Projektu pn:” Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym”, która skierowana była do dzieci i młodzieży z terenu obsługiwanych gmin, postanowiliśmy kuć żelazo, póki gorące i nie spoczywać na laurach. Przy wsparciu wydawnictwa Abrys zamierzamy już za chwilę przeprowadzić, tym razem dla dorosłych mieszkańców gmin, które obsługujemy (ok. 250 tys., mieszkańców) mini kampanię informacyjną dotyczącą poprawnej segregacji odpadów. W ramach kampanii publikować będziemy raz w tygodniu ciekawe (także graficznie) materiały służące samodoskonaleniu się w temacie poprawnej segregacji odpadów, a także ulotki i broszury informacyjne. Część materiałów ukaże się w postaci 12 modułów (lekcji) na stronie zakładu: www.zgo.org.pl, na naszym profilu facebookowym, a także w lokalnej prasie. Jesteśmy także otwarci na to, aby udostępnić je urzędom miast i gmin aby mogły wspierać swoich mieszkańców w temacie „odpadowych zawiłości”.

Każdy zainteresowany będzie mógł pobrać je w każdym czasie z naszej witryny i wydrukować w formie ulotki.

To, co najistotniejsze w dość skomplikowanej tematyce dotyczącej samej gospodarki odpadami postanowiliśmy ująć dla Was w następujących modułach:

1. Czym jest gospodarka odpadami?;

2. Akcja segregacja – jak właściwie segregować odpady? Cz. I. Szkło i papier;

3. Akcja segregacja – jak właściwie segregować odpady? Cz. II. Tworzywa i bio;

4. Akcja segregacja – jak właściwie segregować odpady? Cz. III. PSZOK i odpady zmieszane;

5. W trosce o surowce – dlaczego musimy segregować śmieci?

6. Co się dzieje z odpadami z mojego domu?;

7. Recykling i odzysk;

8. Odpady niebezpieczne zagrożeniem dla środowiska;

9. PSZOK – miejsce dla odpadów problemowych;

10. Kompostujemy i nie marnujemy;

11. Nie pal śmieci!;

12. Opakowania dają się we znaki – czego możemy dowiedzieć się z oznakowań zamieszczanych na opakowaniach i co kupować, by powstawało jak najmniej śmieci?”;

Pierwsze publikacje odbędą się wraz z początkiem kwietnia. Zachęcamy zatem do śledzenia nas na facebooku oraz regularnych odwiedzin na www.zgo.org.pl!

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Aktualności