Po naukę zawodu do TOYOTY

22 marca 2019 w siedzibie jelczańskiej fabryki silników TOYOTA zostało podpisane „Porozumienie o objęciu patronatem” klasy branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach.

Klasa „by Toyota Way” będzie kształcić uczniów w zawodzie mechanik ze specjalnością: operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych i operator maszyn odlewniczych. Klasa będzie liczyła 24 uczniów, a rekrutacja do niej rozpocznie się już w maju. Podczas 3 – letniego kształcenia uczniowie skorzystają z okazji i będą uczyć się od praktyków i mistrzów w zawodzie oraz pracować w oparciu o najlepsze technologie. Dodatkowymi bonusami oferowanymi przez fabrykę są dofinansowane posiłki, dojazd na praktyki Toyotabus’em, wsparcie aktywności sportowych oraz nagrody za dodatkowe osiągnięcia. Klasa patronacka „by Toyota Way” rusza od 1 września 2019 roku. Uczniowie będą nabywać wiedzę zgodnie z rozporządzeniem MEN, co oznacza, że część pracowników jelczańskiego zakładu przejdzie kursy dydaktyczne. W planach jest również stworzenie w Zespole Szkół im. J. Kasprowicza specjalnej sali dydaktycznej – warsztatu mechanicznego Toyoty, w którym uczniowie będą pobierać teoretyczne kształcenie zawodowe w siedzibie Szkoły. „Wizja stworzenia takiego oddziału w jelczańskiej Szkole to wspólny cel i kierunek zarówno Szkoły, jak i fabryki silników TOYOTY w kształceniu przyszłych przedsiębiorców, którzy przyczynią się do rozwoju krajowej gospodarki oraz zdecydowanie wpłyną na podniesienie prestiżu polskiej edukacji w kształceniu zawodowym” – podkreśla Agnieszka Żak, Dyrektor Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza.

Od lewej: Wicedyrektor Krystyna Górkiewicz, Dyrektor Szkoły Agnieszka Żak, Dyrektor TMMP Dariusz Mikołajczak i Magdalena Kaczmarek Manager TMMP w Jelczu.

„Jako firma chcemy być nie tylko miejscem pracy, ale także wspierać regiony, w których działamy. W 2018 roku przeprowadziliśmy badania, które wskazały nam w jakich obszarach nasi pracownicy oraz mieszkańcy Wałbrzycha i Jelcza – Laskowic najbardziej oczekują od nas działań na rzecz lokalnej społeczności. Edukacja techniczna była na trzecim miejscu. To kolejny powód do tego, by wzmacniać i rozwijać naszą współpracę z lokalnymi szkołami – powiedział Dariusz Mikołajczak, wiceprezes Toyota Motor Manufacturing Poland.

29 marca 2019 w godzinach od 09:00 – 13:00 w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach odbędą się Dni Otwarte, na których zostanie zaprezentowany program nauczania w klasie mechanicznej, będzie można obejrzeć najnowszy model Toyoty Corolli oraz skorzystać z wiedzy trenerów z fabryki.

(tekst sponsorowany)

