Dyrektywa – o co w tym chodzi?

– Kilkuletnie starania o przyznanie wydawcom praw pokrewnych zbliżają się do finału. Głosowanie w Parlamencie Europejskim nad dyrektywą ws. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym odbędzie się w przyszłym tygodniu, najprawdopodobniej we wtorek 26 marca – mówi Marek Frąckowiak, Dyrektor Generalny Izby Wydawców Prasy w Warszawie. Mimo wynegocjowania w organach UE kompromisowego tekstu dyrektywy, wynik tego głosowania nie jest przesądzony, gdyż nasila się kampania przeciwników dyrektywy – kampania, za którą stoją globalne koncerny internetowe. Pod pozorem zgłaszania poprawek (do i tak już mocno osłabionego tekstu) podejmowane są próby utrącenia dyrektywy w tej kończącej się kadencji PE. A jak wynika z naszych informacji, raczej nie ma szans na to, by sprawa wróciła w kolejnej kadencji. Odrzucenie więc teraz dyrektywy oznacza utrwalenie na wiele lat stanu, w którym koncerny internetowe mogą bez należytej rekompensaty zarabiać na pracy dziennikarzy i wydawców.

Publikujemy infografiki, przygotowane przez Stowarzyszenie Kreatywna Polska. Infografiki służą wyjaśnieniu, czym tak naprawdę jest proponowana dyrektywa, oraz obaleniu powszechnie krążących mitów na temat jej rzekomo szkodliwego charakteru.

