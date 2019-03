Dziś startuje KID

XXVIII Konfrontacje Instrumentów Dętych Drewnianych – Oława 2019

25, 26 i 27 marca po raz kolejny przyjadą do Oławy uczniowie szkół muzycznych na XXVII Konfrontacje Instrumentów Dętych.

W tegorocznym konkursie weźmie udział 134 uczestników z 63 szkół z całej Polski, grających na instrumentach dętych drewnianych. Oławską szkołę reprezentować będzie 1 uczennica – flecistka. Na uroczystą inaugurację zapraszamy do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Oławie 25 marca 2019 r. o godz. 9.45. Później rozpoczną się przesłuchania.

Uczestników oceniać będzie Jury w składzie: prof. dr hab. Jan Tatarczyk (AM we Wrocławiu), dr hab. Urszula Janik, prof. UMFC (UMFC w Warszawie) oraz st. wykł. Bernard Steuer (AM w Katowicach).

Tradycyjnie – nagrodzeni uczestnicy XXVIII Konfrontacji zaprezentują się podczas Koncertu Laureatów w Ośrodku Kultury w Oławie 27 marca o godz. 18.00.

W związku z obchodzonym w tym roku 785-leciem Oławy, Koncert Laureatów rozpocznie recital Zespołu DanKoDuo. Zespół ten tworzą klarnecista Maciej Dana oraz pianista Michał Kościukiewicz. Muzycy aktywnie koncertują w Polsce i zagranicą. Ich wspólnym projektem jest forma duetu, gdzie nieograniczone możliwości artystyczne i techniczne są fundamentem poszukiwań doskonałych brzmień. Muzycy wypracowali niezwykłą komunikację artystyczną sprawiając, iż potrafią przemierzyć wielowymiarowe rejony muzyczne. Wyjątkowo w tym roku muzycy spotykają się w Oławie. Michał Kościukiewicz będzie akompaniował oławskiej uczestniczce Konfrontacji, natomiast Maciej Dana przyjeżdża do naszego miasta z pięcioma uczestnikami z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie.

Przypominamy, że na przesłuchania i koncert – wstęp wolny.

