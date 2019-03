Filmowy zawrót głowy w Kinie Odra

W tym tygodniu w Kinie Odra filmowa niespodzianka: bardziej urozmaicony repertuar, trochę nowości, trochę wspomnień i kilka filmów wcześniej w Oławie niepokazywanych.

Premierowo na dużym ekranie zobaczymy historię z pogranicza kina przygodowego oraz fantasy dla dzieci i młodzieży pt. „Władcy przygód. Stąd do Oblivio”, opowieść o jednej z najważniejszych misji Jana Nowaka-Jeziorańskiego w filmie „Kurier” Władysława Pasikowskiego oraz komedię romantyczną „Całe szczęście” z Romą Gąsiorowską i Piotrem Adamczykiem.

Wiosenne powtórki:

Ponadto w repertuarze Kina Odra „Wiosenne powtórki” w specjalnej cenie 13 zł, czyli hity ubiegłego roku na specjalne życzenie widzów, jeszcze raz na dużym ekranie: „Kler” – głośny i nagradzany film Wojtka Smarzowskiego (23 marca, godz. 17:30), „Zimna wojna”– piękny poemat o smutnej miłości w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, który wprawdzie nie otrzymał tegorocznej statuetki Oscara, ale i tak odniósł ogromny sukces na arenie międzynarodowej (24 marca, godz. 18:15) oraz „Bohemian Rhapsody” – porywająca opowieść o zespole Queen, jego muzyce i niezwykłym wokaliście Freddie’em Mercurym. Rami Malek za rolę rockowego idola otrzymał w tym roku statuetkę Oscara za najlepszą rolę męską (26 marca godz. 20:15 i 30 marca godz. 15:15). Te filmy warto zobaczyć na dużym ekranie jeszcze raz.

Pokazy specjalne:

Kolejna porcja filmowych emocji to warte uwagi seanse specjalne: „Vice” – opowiadający losy Dicka Cheneya – jednej z najbarwniejszych postaci w historii amerykańskiej polityki i jego kontrowersyjnej kariery politycznej (22 marca, godz. 20:15), „Oni” – będący biografią byłego premiera Włoch, Silvio Berlusconiego, milionera i potentata medialnego, a także uniwersalna historia o zepsuciu, korupcji oraz odwiecznym mariażu seksu i władzy (25 marca i 27 marca godz. 20:15). Jednorazowe pokazy specjalne zakończy wielokrotnie nagrodzony dokument „Wieś pływających krów”– film, który w zabawny sposób opowiada o poszukiwaniu utopijnej jedności z naturą i przygląda się modnym obecnie trendom na tzw.: „zdrowe życie w zgodzie z naturą” (28 marca, godz. 18:00). Na seanse specjalne obowiązują bilety zgodne z cennikiem.

Na koniec zapraszamy najmłodszych widzów na „Kino Malucha” czyli nowy cykl filmowy w Kinie Odra. To projekcja krótkich bajek dla dzieci w wieku do 5 lat a po seansie zabawa z animatorem w holu kina. W niedzielny poranek 24 marca o godz. 11:30 zapraszamy na I część zestawu filmów „Basia”, w których bohaterka znana z książek Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak pojawi się na dużym ekranie. Koszt biletu dla opiekuna to 12 zł, bilet dla dziecka – 10 zł. Cena zawiera udział w animacjach.

