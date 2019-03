Co w kinie ODRA?

Historia Jana Nowaka-Jeziorańskiego w marcowym Kinie Seniora w Kinie Odra

18 marca o godz. 15:30 Kino Odra w ramach Kina Seniora wyświetli film „Kurier” w reżyserii Władysława Pasikowskiego.

Historia jednej z najważniejszych misji Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który należał do grona najwybitniejszych emisariuszy Polskiego Państwa Podziemnego. W czasie II wojny światowej zrealizował cztery misje kurierskie z okupowanego kraju do Londynu i z powrotem. Starszemu pokoleniu znany jest jako pomysłodawca i wieloletni dyrektor Radia Wolna Europa. Zrealizowany w konwencji sensacyjnej historii szpiegowskiej „Kurier” opowiada współczesnemu odbiorcy o fascynującej i złożonej postaci – bohaterze, odważnym żołnierzu przygotowywanym do wykonywania trudnych zadań w tajnym ośrodku szkoleniowym, ale niepotrafiącym np. jeździć na rowerze…

Bilety na Kino Seniora w w promocyjnej cenie 10 zł dla posiadaczy Karty Seniora lub legitymacji emeryta dostępne w kasie Kina Odra i online na kultura.olawa.pl.

Gratka dla kinomanów: pokazy specjalne w Kinie Odra

Kino Odra zaprasza w marcu na pokazy specjalne filmów: „Vice”, „Oni” oraz „Wieś pływających krów”.

„Vice” to film w reżyserii Adama McKaya, twórcy świetnego „The Big Short”. Reżyser po raz kolejny bierze na warsztat mroczną stronę Stanów Zjednoczonych, opowiadając historię Dicka Cheneya – jedną z najbarwniejszych person w historii amerykańskiej polityki i jego kontrowersyjną karierę polityczną. Nagrodzona m.in. Oscarem, Złotym Globem, statuetką BAFTA historia człowieka, który przeszedł drogę od poruszającego się zręcznie po waszyngtońskich korytarzach biurokraty do realnej władzy – wiceprezydent USA za prezydentury George’a W. Busha. Film jest do zobaczenia w piątek 22 marca o godz. 20:15 w kinie Odra.

Na prośbę widzów, pozostając w klimacie polityki bliższej nam Europy, pokażemy włosko-francuską produkcję Paolo Sorrentino „Oni”. Bawiąc się biografią byłego premiera Włoch, Silvio Berlusconiego, milionera i potentata medialnego, Sorrentino opowiada o zepsuciu, korupcji oraz odwiecznym mariażu seksu i władzy. A przede wszystkim o „dworze” chciwych pochlebców, jaki wyhodował wokół siebie jeden z najbardziej skompromitowanych współczesnych polityków. Tytułowi „Oni” to Silvio Berlusconi, jego świta i orbitujący wokół nich karierowicze, gotowi zrobić wszystko dla pieniędzy i politycznej chwały. W Kinie Odra odbędą się 2 pokazy – w poniedziałek 25 marca oraz w środę 27 marca o godz. 20:15.

Jednorazowe pokazy specjalne zakończy dokument „Wieś pływających krów” w reżyserii Katarzyny Trzaski. Trójka uduchowionych i ekologicznie świadomych młodych Berlińczyków w ramach wakacyjnej wyprawy, a także poszukiwań miejsc, gdzie ludzie żyją w zgodzie z naturą, zwiedza wschód Polski i trafia na malutką podlaską wieś, gdzie wynajmują stary drewniany dom bez żadnych wygód od miejscowego gospodarza, zajmującego się hodowlą krów i produkcją mleka – pana Stanisława. Film w zabawny sposób opowiada o poszukiwaniu utopijnej jedności z naturą i przygląda się modnym obecnie trendom na tzw.: „zdrowe życie w zgodzie z naturą”. Czy poszukiwania zdrowego i ekologicznie świadomego pożywienia nie jest tylko modą zamożnych mieszkańców dużych miast? Co się wydarzy gdy bardzo szczytne poglądy młodych Berlińczyków zderzą się z twardą prozą wiejskiego życia? „Wieś pływających krów” do obejrzenia w czwartek 28 marca o godz. 18:00 w kinie Odra.

