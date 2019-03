Przywrócić rzeczkę w parku?

LIST DO REDAKCJI

Droga Redakcjo Mojej Gazety, zwracam się do Ciebie, ponieważ ostatnio w różnych przekazach słyszę, że tylko starzy (najstarsi) ludzie to pamiętają, a ja nie tylko że pamiętam, ale w tym uczestniczyłem. Chodzi o rzeczkę płynąca przez park. Było to odgałęzienie od głównego koryta Oławki, wychodzące z rzeki poniżej mostu kolejowego, a wpadające z powrotem poniżej wodospadu (obok dawnego amfiteatru). Mostki i koryto pozostały do dzisiaj.

List i propozycja Czytelnika w całości w Gazecie Powiatowej nr 11/2019 lub w jej e-wydaniu TUTAJ

Kategoria artykułu: Aktualności