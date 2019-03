Dziś sala zabaw, jutro pełnoprawny żłobek?

Zaniepokojony rodzic zgłosił nam, że „Żłobka & Przedszkola Kolorowych Skrzatów” nie ma w rejestrze, przez co może działać nielegalnie

Czym owy rejestr w ogóle jest? To nic innego jak rządowa platforma zawierająca informacje o żłobkach i klubach dziecięcych, funkcjonujących na terenie całego kraju, z podziałem na poszczególne regiony. Jeśli rodzic ma wątpliwości, co do działania niepublicznej placówki, do której chce zapisać swoje dziecko, może sprawdzić, czy znajduje się ona w rejestrze. To dowód legalności, który potwierdza, że organ prowadzący dopełnił wszystkich formalności i może opiekować się dziećmi.

