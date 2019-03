Radni kontra Michałowski, czyli wzajemnie do prokuratury

Rada Miejska w Oławie przekaże do prokuratury sprawę pism Rolfa Michałowskiego – występującego jako pełnomocnik Stanowicko-Marcinkowickiego Stowarzyszenia Mieszkańców – kierowanych do radnych i burmistrza. Michałowski uprzedził radnych i już wystosował do Prokuratury Krajowej donos na „grupę przestępczą w Oławie, działającą w Urzędzie Miejskim Oławy, w Starostwie Powiatowym w Oławie i w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oławie”

Więcej o sprawie w Gazecie Powiatowej – Wiadomości Oławskie nr 10/2019 lub w e-wydaniu TUTAJ

Kategoria artykułu: Aktualności