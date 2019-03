Najlepsi w nowym miejscu!

Kacper Tyszecki od 4 lat jest podopiecznym fundacji „Krok po Kroku”. Uwielbia tam przebywać. Podczas otwarcia nowej siedziby humor mu dopisywał, był oczarowany „salą doświadczania świata”

– Krok po kroku zmierzamy do samodzielności, krok po kroku doprowadzamy naszych podopiecznych do niezależności i krok po kroku wszyscy zbliżamy się do lepszego jutra, bo o to w życiu chodzi, aby być szczęśliwym – mówi Dorota Gudaniec, prezes Fundacji „Krok po Kroku”, która ma nową siedzibę. Teraz mieści się przy ulicy 3 Maja 14. Jest tam kilkanaście pomieszczeń do prowadzenia zajęć z niepełnosprawnymi.

Kategoria artykułu: Aktualności