Kabaret Hrabi w Oławie

Nikt nie jest idealny. Każdy ma jakieś wady. Mniej lub bardziej drażniące. Wszystko zależy od tego, po której stronie się jest. MY mamy wady, które dodają nam uroku, czynią nas bardziej interesującymi. Ale ONI mają wady nie do zniesienia. MY nie jesteśmy leniwi, my tylko dostrzegamy, że fajnie jest leżeć na kanapie. To ONI są leniwi. Tak zwyczajnie, w sposób prosty, denerwujący. Dlatego MY nie mamy wad, MY mamy WASZKI. „WADY I WASZKI” – to najnowszy program kabaretu HRABI, który będzie można obejrzeć w maju w Centrum Sztuki w Oławie.

UWAGA! 28 lutego większość biletów była już sprzedana. Chcesz zobaczyć Hrabi? Musisz się pospieszyć

Kategoria artykułu: Aktualności