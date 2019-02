Zamordowane dzieciństwo

Oława. Literatura. Biblioteka „Koronka” zaprasza 15 lutego o godz. 18:00 na spotkanie autorskie z Marcinem Bradke

Marcin Bradke to absolwent polonistyki, wieloletni dziennikarz TVP Wrocław, zawodowy lektor i prezenter. Twórca licznych reportaży, programów i filmów dokumentalnych, uhonorowany tytułem Dziennikarza Roku (2011), członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Autor antologii opowiadań grozy „Pokój na wieży” oraz posłowia do „Nocy Walpurgi” Gustava Meyrinka (wydanych przez „Ossolineum”). W roku 2017 zadebiutował zbiorem opowiadań „Pies o żółtych oczach”, zaś na przełomie roku 2018/ 2019 powieścią „Gniew”. Jego twórczość filmowa i telewizyjna to, między innymi: kultowy już dziś cykl „Labirynty kultury” (z prof. Bogusławem Bednarkiem z wrocławskiej polonistyki jako prowadzącym), „Królowa Panoram” (film dokumentalny o Panoramie Racławickiej), serial dokumentalny „Prawdziwy koniec wojny”, film „Tak się nie godzi. Opowieść o Piotrze Bednarzu”, „Daisy” oraz kilka innych obrazów z cyklu „Dolny Śląsk pełen historii”, „Tajemniczy Dolny Śląsk”, a także filmy realizowane dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Najnowszym dziełem Marcina Bradke jest „Zamordowane dzieciństwo” – opowieść o twórczości Stanisława Srokowskiego, wyprodukowana na zlecenie TVP Historia.

Spotkanie poprowadzi Stanisław Srokowski.

(kt)

Kategoria artykułu: Aktualności