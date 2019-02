ELICA GROUP POLSKA z Jelcza-Laskowic została Najlepszym Pracodawcą TOP EMPLOYER

Elica działa na rynku polskim od 2005 roku i obecnie zatrudnia 1000 pracowników. Firma jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji okapów oraz silników elektrycznych wykorzystywanych w sprzęcie gospodarstwa domowego.

W czwartek, 31 stycznia 2019 r. odbyła się uroczysta gala, wieńcząca dziesiątą edycję programu Top Employers Polska, podczas której ogłoszono wyniki corocznego badania warunków pracy w polskich organizacjach. Elica Group Polska już po raz siódmy została oficjalnie uznana przez Top Employers Institute jako Top Employer 2019 za spełnianie wysokich standardów zarządzania zasobami ludzkimi, tworzenie dogodnych warunków pracy, dbanie o rozwój pracowników, dążenie do ciągłego doskonalenia praktyk związanych z zatrudnieniem zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Top Employers Institute to niezależna organizacja badająca za pomocą globalnego badania praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Top Employers Institute jest światowym autorytetem w zakresie badania warunków pracy. Oznacza to, że certyfikat Top Employers otrzymują tylko te organizacje, które spełniają wymagane standardy. Badanie obejmuje ponad 600 praktyk HR w następujących obszarach: strategia rozwoju talentów, planowanie zasobów ludzkich, pozyskiwanie talentów, wdrażanie nowych pracowników, szkolenia i rozwój, zarządzanie wynikami, rozwijanie umiejętności przywódczych, rozwój kariery i planowanie sukcesji, wynagrodzenia i świadczenia oraz kultura. Top Employers Institute ocenia wdrażanie i funkcjonowanie tych praktyk i sprawdza, w jaki sposób są one wspierane poprzez strategię i technologię, jaka jest rola dyrekcji, w jaki sposób dokonuje się pomiarów ich jakości.

David Plink, CEO Top Employers Institute: „Wierzymy, że organizacje, które zdobyły certyfikat Top Employer 2019 zapewniają wyjątkowe warunki pracy, stale je rozwijają, stawiając swoich pracowników na pierwszym miejscu. Firmy te pomagają wzbogacić świat pracy dzięki zaangażowaniu w tworzenie doskonałych miejsc pracy i dzięki temu są uznawane za pracodawcę z wyboru”.

Otrzymany przez Elica znak Top Employer symbolizuje nie tylko przyjazne środowisko i warunki pracy, jakie stwarza firma, ale także oddanie kwestiom optymalizacji, rozwoju i dążenia, aby stać się jeszcze lepszym pracodawcą.

„Zdajemy sobie sprawę, że wiele projektów jest jeszcze przed nami, niemniej jednak jesteśmy dumni, że nasze dotychczasowe działania zostały docenione. Dziękujemy wszystkim pracownikom za zaangażowanie, wspieranie rozwoju i determinację do ciągłego doskonalenia” – komentuje Jarosław Bartosik, Członek Zarządu Elica Group Polska.

Firma dąży do ciągłego rozwoju i poprawy warunków socjalnych dla pracowników, oferując swoim pracownikom m.in:

Dużą stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

Wysokie premie i dodatki

Bezpieczne i przyjazne warunki pracy

Darmowy transport z kierunków: Strzelin, Oława, Oleśnica, Bierutów, Namysłów, Twardogóra, Brzeg, Nysa

Możliwości rozwoju (m. in szkolenia techniczne opłacane przez firmę)

Atrakcyjne warunki socjalne:

karnety na basen, dofinansowanie do karty multisport, bilety do kina i inne

„ Wczasy pod gruszą ” i bony na święta

WE ARE (finansowany przez firmę międzynarodowy obóz języka angielskiego dla dzieci pracowników)

„ Wyprawka dla maluszka” – wsparcie dla wszystkich młodych rodziców

Dzień Dziecka – konkursy z nagrodami

paczki świąteczne dla dzieci

kompleksowy program ubezpieczeń grupowych

imprezy integracyjne, np. piknik rodzinny

darmowa prywatna opieka medyczna dla wszystkich pracowników

kantyna pracownicza z dobrymi, świeżymi posiłkami – 50% dofinansowania do obiadów!

W związku z ciągłym rozwojem struktur, obecnie firma Elica prowadzi rekrutację na następujące stanowiska produkcyjne, takie jak: Montażysta, Pracownik Produkcji, Brygadzista, Operator Maszyn Specjalnych, Operator Lasera, Spawacz TIG, Kontroler Jakości, Magazynier, Operator Wózka Widłowego, Mechanik, Elektryk oraz administracyjne: Specjalista ds. Jakości Dostawców, Inżynier Elektronik, Specjalista ds. Ochrony Środowiska. Przez cały rok firma prowadzi również programy stażowe w większości działów, zapraszając do współpracy studentów i absolwentów różnych uczelni i kierunków.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie aplikacji na adres: [email protected]

lub Elica Group Polska Sp. z o.o., ul. Inżynierska 3, 55-221 Jelcz-Laskowice

Szczegóły pod numerem telefonu 071 381 04 76, 513 025 046

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Aktualności