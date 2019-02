Seanse specjalne w kinie ODRA

W ramach Kina Seniora 12 lutego o godz. 13:30 zapraszamy na film „Chłopiec z burzy”. To zabawna, wzruszająca i mądra opowieść o niezwykłej przyjaźni, która daje siłę na całe życie.

Kilkuletni Michael mieszka z tatą w małej chatce nad brzegiem oceanu. Pewnego dnia podczas zabawy na plaży znajduje trzy osierocone malutkie pelikany. Tak zaczyna się niezwykle wzruszająca, pełna humoru i przygód opowieść o przyjaźni chłopca z jednym z pelikanów, zwanym Panem Percivalem. Historia o tym, jak człowiek i zwierzę wiele potrafią sobie dać i jak wiele mogą się od siebie nauczyć . Mozolna nauka latania, walka z kłusownikami polującymi na nadmorskie ptaki i niekończące się wspólne wygłupy, zacieśniają niezwykłą więź między Michaelem a zwierzęciem. Po wielu latach zamożny biznesmen Michael Kingsley (Geoffrey Rush) powraca w rodzinne strony, by opowiedzieć swojej ukochanej wnuczce o niezwykłym przyjacielu z dzieciństwa. Stojąc u progu życiowych podsumowań rozumie, że to nie rodzinna fortuna, ale ta niezwykła opowieść jest czymś najcenniejszym, co może przekazać Madeline.

Bilety dla Seniorów w cenie 10 zł dostępne są w kasie kina ODRA oraz na kultura.olawa.pl. Promocyjna cena obowiązuje tylko posiadaczy Karty Seniora lub legitymacji emeryta.

W poniedziałek 11 lutego o godz. 18:00 w ramach Kina w spódnicy zapraszamy wszystkie Panie na „Planetę Singli 3”, czyli dalsze perypetie Ani i Tomka, pary którą pokochały miliony widzów w całej Polsce.W trzeciej części bohaterowie wreszcie decydują się na ślub. Wesele – na prośbę Ani – odbędzie się na wsi, u krewnych Tomka, z którymi ten od pewnego czasu nie utrzymuje kontaktów. Okaże się, że jego bracia i matka są jak włoska rodzina – każda rozmowa grozi wybuchem, a od wielkiej miłości do awantury jest czasami tylko krok. Do tego matka Ani, która przyjeżdża na wesele z dużo młodszym partnerem, rozmija się z wyobrażeniami matki Tomka o statecznej teściowej dla syna. Nie zabraknie nowych problemów w życiu weselnych gości – Oli i Bogdana, których małżeństwo zostanie wystawione na ciężką próbę przez raczkującego Mikołaja, a także Zośki, która polską wieś oglądała dotychczas tylko na Instagramie. Ale prawdziwą iskrą pod beczką prochu będzie dopiero niespodziewany przyjazd na ślub od lat niewidzianego ojca Tomka…

W imieniu naszych stałych Partnerów zapraszamy wszystkie Panie wcześniej do wspólnego spędzenia wieczoru, pełnego emocji, śmiechu i zaskoczeń w opowieści o tym, że miłość w różnych okresach życia oznacza zupełnie różne rzeczy. Bilety dla Pań w cenie 12 zł dostępne w kasie kinie Odra oraz na kultura.olawa.pl.

Kategoria artykułu: Aktualności