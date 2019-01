Jak rynek bukmacherski wygląda obecnie?

W 2017 roku, po wejściu nowelizacji Ustawy Hazardowej, polski rynek bukmacherski przeżył wstrząs. Właściwie z dnia na dzień, firmy bukmacherskie funkcjonujące w Polsce były zmuszone dostosować się do nowych przepisów prawnych. Operatorzy, którzy nie byli zarejestrowani w naszym kraju, już nie mogli przyjmować zakładów wzajemnych, a gra u nich stała się nielegalna. Na dobrą sprawę, nagle z kilkudziesięciu bukmacherów, u których grali polscy typerzy, liczba tych legalnych buków zmniejszyła się do zaledwie 6. Tylko tyle podmiotów bukmacherskich było zarejestrowanych w Polsce, a reszta musiała wycofać swoją działalność z Polski oraz ewentualnie postarać się o koncesję Ministerstwa Finansów.

Po wprowadzonych zmianach, aby otrzymać status legalnego bukmachera w Polsce, należy spełnić szereg wymagań określonych we wspomnianej Ustawie Hazardowej. Legalny bukmacher internetowy ma przede wszystkim obowiązek odprowadzać podatek od obrotu, w wysokości 12%. Jest to jeden z najwyższych podatków obowiązujących w Europie, dlatego dosyć dużo operatorów, którzy wcześniej oferowali swoje usługi w Polsce, zdecydowało się na całkowite wycofanie swojej oferty z naszego kraju. Otworzyło to furtkę mniejszym firmom, które zajęły ich miejsce na polskim rynku zakładów bukmacherskich. Obecnie lista bukmacherów jest prawie trzykrotnie dłuższa, niż była po wprowadzeniu nowelizacji. Aby uniknąć wszelkich niedomówień oto wszyscy bukmacherzy zarejestrowani w Polsce, u których można legalnie obstawiać zakłady sportowe (kolejność na liście jest przypadkowa, a ilość podmiotów bukmacherskich może ulec zmianie, dlatego warto śledzić oficjalny spis na stronie Ministerstwa Finansów): Fortuna, PZBuk, Milenium, STS, Totolotek, LV BET, Typiko, forBET, BetClic, SuperBet, Etoto, Totalbet, Traf – Zakłady Wzajemne, eWinner, BetFan. Niektóre z firm jeszcze nie wystartowały ze swoją działalnością, mimo przyznanej koncesji, a jeszcze posiadają licencję na prowadzenie wyłącznie zakładów naziemnych. Jednak zliczając wszystkie podmioty bukmacherskie, które otrzymały licencję na prowadzenie zakładów wzajemnych w Polsce, więc na chwilę obecną pozwolenie na tego typu działalność posiada 15 operatorów.

Co to znaczy, że bukmacher jest legalny?

Ustalenia zapisane w Ustawie Hazardowej, wyraźnie określają jakie podmioty mogą być określane mianem legalnego bukmachera. Przede wszystkim należy posiadać firmę zarejestrowaną w Polsce, co wiąże się z odprowadzaniem wspomnianego wcześniej podatku od obrotu. Dodatkowo, legalni bukmacherzy internetowi w Polsce mają obowiązek zarejestrowania swojej witryny na polskiej domenie z końcówką „.pl”, posiadania oferty w języku polskim, a także oferowania usług w walucie PLN. To tylko niektóre z ogólnych ustaleń, które zawiera Ustawa Hazardowa. Jednak głównym założeniem posiadania statusu legalnego bukmachera, jest możliwość oferowania usług bukmacherskich graczom w Polsce. Gra u nielegalnych podmiotów bukmacherskich jest niezgodna z prawem, a lekceważenie zapisów prawnych dotyczących zakładów wzajemnych, może wiązać się z konsekwencjami prawnymi.

Czy zakłady bukmacherskie w Internecie są legalne?

Lista bukmacherów online podaje nazwy operatorów, u których można legalnie zawierać zakłady sportowe. Z listy podanej powyżej, tylko SuperBet oraz Traf nie posiadają licencji online, reszta bukmacherów prężnie działa w sieci, dając typerom dosyć szerokie pole manewru, jeśli chodzi o obstawianie kuponów online. Dodatkowo, powstał specjalny Rejestr Domen Blokowanych, do którego trafiają strony www nie posiadające potrzebnych uprawnień. Po wejściu na taką stronę, powinien automatycznie wyskoczyć komunikat o tym, że owa strona „jest wykorzystywana do nielegalnego oferowania gier hazardowych”. Jednak dosyć często, portale potrafią obejść lukę w systemie i nadal funkcjonować. Dlatego też, osoby, które nie do końca się orientują jakie firmy posiadają licencję, mogą nawet nie wiedzieć, że znajdują się na stronie nielegalnego bukmachera. Dlatego trzeba dokładnie sprawdzić, czy dany operator jest to rzeczywiście polski bukmacher z odpowiednia licencją.

Polskie zakłady bukmacherskie, czyli co oferują legalni bukmacherzy.

Każda strona poświęcona zakładom sportowym posiada swoją własną listę legalnych bukmacherów, którzy posiadają najlepszą ofertę na rynku. Oczywiście trzeba brać na takie zestawienia ogromną poprawkę, ponieważ najprawdopodobniej taki ranking jest tworzony przez pryzmat współpracy z daną firmą bukmacherską. Legalni bukmacherzy w Polsce posiadają ofertę zbliżoną do europejskich liderów. Warto przyjrzeć się, co takiego legalny bukmacher w Polsce oferuje swoim klientom.

Pierwszym i najważniejszym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, są kursy. Czym jest kurs bukmacherski? Jest to integralna część oferty, która pozwala na określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia. Im wyższy kurs, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że wydarzenie będzie miało miejsce. W rezultacie, doświadczeni typerzy przeczesują Internet, sprawdzając, który legalny bukmacher online posiada najbardziej korzystne kursy.

Legalni bukmacherzy oferują również różnego rodzaju bonusy bukmacherskie. Jest to forma promocji oferowana przez bukmachera w celu przyciągnięcia jak największej liczby nowych klientów. Większość bukmacherów w Polsce posiada specjalnie przygotowane promocje dla graczy, którzy zdecydują się zarejestrować. Przez sam fakt rejestracji, na konto użytkownika może wpłynąć symboliczna kwota, którą należy wykorzystać na postawienie swojego pierwszego zakładu. Jest to sposób na zapoznanie się z ofertą bukmachera, a także sprawdzenia jak działa serwis. Jednakże należy pamiętać, że „darmowy bonus” nigdy nie jest do końca darmowy. W zamian za kilkanaście złotych na nowym koncie gracza, użytkownicy sprzedają swoje dane osobowe. Dzięki temu bukmacherzy w Polsce budują swoją własną bazę danych, które mogą przetwarzać. Nie można zapominać również, że bonus ma być również zachętą do dalszego wpłacania depozytów, więc wszelkie inwestycje muszą być przemyślane oraz przy korzystaniu z promocji należy dokładnie czytać zawarte na stronie regulaminy.

Czy legalni bukmacherzy online w Polsce posiadają swoje własne aplikacje na telefon?

Na samym początku, zakłady sportowe można było obstawiać jedynie w punktach naziemnych. Następnie gra przeniosła się w sferę Internetu, tak więc kupony można obstawiać na przystosowanych do tego portalach. Obecnie bukmacherzy coraz intensywniej rozwijają swoje aplikacje mobilne, tak aby gracz mógł za pomocą kilku kliknięć mógł mieć dostęp do wszystkich usług jakie oferuje legalny bukmacher. Obojętnie czy będzie to Liga Mistrzów czy Liga Polska bukmacher dba o to, żeby za pomocą jego aplikacji można było szybko i intuicyjnie obstawiać zakłady internetowe. Jest to funkcjonalne narzędzie, które daje możliwość gry u bukmachera z poziomu telefonu, podczas oglądania meczu na kanapie.

Grać w Internecie czy w punktach naziemnych?

Zanim operatorzy zaczęli oferować internetowe zakłady bukmacherskie, gracze mogli obstawiać swoje kupony jedynie w punktach naziemnych. Była to świetna opcja socjalna, ponieważ w takim punkcie można było porozmawiać z ludźmi, wymienić się typami, poradzić się bardziej doświadczonych typerów. Obecnie oczywiście nadal można udać się do punktu naziemnego, aby obstawić zakład, jednak znacznie popularniejsze oraz zdecydowanie wygodniejsze jest sięgnięcie po telefon lub komputer i za pomocą trzech kliknięć wytypować potencjalnego zwycięzcę rozgrywki. Bukmacherzy w Polsce posiadają ponad 1500 punktów naziemnych, w których można obstawiać zakłady, ale to bukmacherzy online wiodą prym jeśli chodzi o przyjmowanie zakładów wzajemnych na terenie Polski. Oczywiście oba sposoby gry posiadają swoich zwolenników i oba są w pełni legalne na rynku, z tą różnicą, że w Internecie trzeba być o wiele bardziej uważnym, ponieważ nie wszyscy operatorzy to legalni bukmacherzy w Polsce.

Legalni bukmacherzy internetowi w Polsce, czyli wady i zalety grania u polskiego operatora.

Dlaczego lepiej jest zawierać zakłady sportowe u licencjonowanego bukmachera? Przede wszystkim dlatego, że tylko i wyłącznie podmiot z licencją, to legalny bukmacher w Polsce, tak więc gra u niego jest uznana przez prawo za całkowicie legalną. Oczywiście, zagraniczne firmy stale kuszą i zachęcają z pozoru ciekawszymi ofertami, jednak wynika to z faktu, że nie posiadają obowiązku odprowadzania podatku. Nie należy się jednak kierować tylko i wyłącznie chęcią zysku, ponieważ gracze, którzy decydują się na grę u innych operatorów niż polscy bukmacherzy, mogą się liczyć z konsekwencjami prawnymi.

Plusem jest również brak konieczności rozliczania się ze Skarbem Państwa z ewentualnych wygranych. Legalny bukmacher ma obowiązek rozliczyć się za graczy. Owszem, na każdy jeden obrót jest nałożone 12% podatku, jednak to legalni bukmacherzy muszą dokonać ostatecznego rozliczenia jeśli chodzi o wygrane zakłady sportowe.

Kolejnym walorem jest rozwijająca się oferta. Na rynku co chwilę pojawiają się nowi operatorzy, którzy mogą pochwalić się tytułem Legalny Bukmacher Polska, tak więc wzrasta konkurencja. Jest to świetna nowina dla graczy, ponieważ otrzymują znacznie większy wybór, a także generują korzystniejsze oferty.

Legalni bukmacherzy wspierają polski sport, zostając sponsorami różnych drużyn, a nawet całych lig. Dzięki temu, kluby posiadają potrzebne środki na szkolenia oraz dalszy rozwój. W środowisku sportowym zbitka wyrazów bukmacher Polska jest kojarzone bardzo pozytywnie ze względu na ogólny wkład w to, jak obecnie wygląda polski sport.

Podsumowując, w naszym kraju można legalnie grać u 15 podmiotów bukmacherskich, które uzyskały licencję od Ministra Finansów. Typowanie u innych operatorów jest uznane za nielegalne, dlatego przypominamy, żeby grać z głową oraz korzystać z usług licencjonowanych bukmacherów.

Należy pamiętać, że dozwolona jest gra tylko u legalnych firm bukmacherskich w Polsce. Gra u nielegalnych jest zabroniona przez prawo. Każda forma hazardu wiąże się z ryzykiem utraty środków finansowych czy problemem uzależnień.

(tekst sponsorowany)

