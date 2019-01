Inkubator z WOŚP zakupiony dla oławskiego szpitala z pieniędzy zebranych podczas poprzednich finałów

WOŚP pomaga też naszemu szpitalowi

Oława. Pożądane prezenty. Sprzęt na ponad 544 tys. zł otrzymał oławski szpital od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od początku jej działalności

Zestaw nCPAP z kompresorem, który zapewnienie wsparcia spontanicznego oddechu u wcześniaków i noworodków z zaburzeniami oddychania oraz stanowisko do resuscytacji. To był pierwszy sprzęt, jaki szpital w Oławie otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w 1994 r. W sumie, w wyniku 26 Finałów, do szpitala w Oławie trafił sprzęt na kwotę 544 220,22 zł. Najbardziej z pomocy orkiestry skorzystały oddziały: dziecięcego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z Hospicjum, gdzie trafiły między innymi: łóżka dla chorych, podnośnik elektryczny, aparat do mierzenia ciśnienia, fotel kąpielowy, aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych, miernik bilirubiny, stanowisko do resuscytacji noworodka, system do fototerapii noworodka, inkubator zamknięty, kardiomonitor.

Anna Kotala, zastępca dyrektora szpitala w Oławie, mówi, że finansowanie szpitala z Narodowego Funduszu Zdrowia w najlepszym razie pokrywa bieżące koszty udzielania świadczeń. Wszystkie inwestycje, w tym zakupy służące poprawie jakości świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów, a często również odtworzeniu majątku, muszą być finansowane z innych źródeł. Szpital rokrocznie przygotowuje wykaz planowanego do zakupu sprzętu oraz urządzeń i dokonuje tych zakupów według określonych priorytetów. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe placówki na pełną realizację mogą liczyć jednak tylko zakupy zapewniające zachowanie ciągłości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów. Pozostałe są realizowane w ramach środków pozyskiwanych z zewnątrz.

– Zakupy z WOŚP stanowią jedynie kilka procent z całości rokrocznych inwestycji, jednak jako że są celowane, obejmują najbardziej pożądany sprzęt i aparaturę, który zawsze przyjmowany jest przez oddziały leczące małych pacjentów z dużym entuzjazmem – dodaje Anna Kotala.

544 220,22 zł tyle otrzymał do tej pory oławski szpital z Fundacji Wielskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

