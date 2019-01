„Wstałem i momentalnie padłem na ziemię”

Gdy Krzysztof odzyskał świadomość, zorientowali się, że powodem gorszego stanu i omdlenia mógł być gazowy ogrzewacz wody. W mieszkaniu nie było czujki czadu, więc trudno było się zorientować, że coś jest nie tak. Pootwierali okna i poszli razem się położyć. Początkowo nie wezwali służb, co było błędem. Dopiero po jakiejś godzinie, gdy opowiedzieli swoją historię koledze, on powiedział im, że muszą zadzwonić na 112. Tak też zrobili. Interwencja strażaków potwierdziła przypuszczenia. Winnym zdarzenia był tlenek węgla. Krzysztofa przebadali ratownicy pogotowia. Na szczęście nie ucierpiał. Dziś jednak opowiada swoją historię ku przestrodze: – Obecnie nie mam w mieszkaniu takiego ogrzewacza, ale gdy tylko widzę podobny sprzęt u kogoś znajomego, to uczulam go, by zakupił czujkę. Sam miałem szczęście, bo w budynku były inne osoby. Gdybym jednak był sam, to prawdopodobnie już byśmy nie rozmawiali. To dziwne uczucie, ale zdaje sobie sprawę, że w kilka sekund mogłem zginąć. Uważam więc, że lepiej dmuchać na zimne i zainwestować w czujniki. Zwłaszcza, że nie kosztują dużo.

UWAGA!