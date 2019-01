Furgonetka Giełda – oszczędzaj na transporcie dzięki doładunkom

Kupiłeś zestaw mebli na portalu ogłoszeniowym, ale sprzedający nie zapewnia transportu? Chcesz sprzedać swoje meble, ale niestety nie możesz ich samodzielnie przewieźć? A może przeprowadzasz się do innego miasta lub przenosisz firmę? Bez względu na to, jak duży jest dystans, im większy będzie ładunek, tym trudniej zorganizować transport. Na szczęście w realizacji transportu pomoże Ci serwis Giełda Furgonetka.

Duże ładunki – meble, sprzęt RTV i AGD oraz motocykle, samochody i maszyny rolnicze sprawiają czasami problemy w transporcie. Im większy jest ładunek, tym więcej uwagi wymaga. Jest wiele sytuacji, w jakich musisz przewieźć duże, ciężkie lub bardzo cenne rzeczy, ale w każdej z tych sytuacji możesz skorzystać z opcji doładunku i zlecić transport przez serwis Giełda Furgonetka.

Giełda Furgonetka to giełda transportowa łącząca osoby poszukujące przewozów z przewoźnikami. Przewoźnicy zarejestrowani w serwisie Giełda Furgonetka oferują doładunki, czyli możliwość zabrania Twojego ładunku, jako dodatkowego, do tego, jaki jest zaplanowany do przewozu. Jeśli firma transportowa ma wolne miejsce w busie na danej trasie, to może Ci zaoferować doładunek, dzięki czemu zapłacisz za usługę przewozu nawet do 60% mniej niż standardowo. Usługa będzie mimo wszystko zrealizowana profesjonalnie – terminowo i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Zlecenie transportu za pośrednictwem serwisu Giełda Furgonetka jest wyjątkowo proste. Pierwszy krok to rejestracja w serwisie i zalogowanie się na swoje konto, a drugi to wystawienie ogłoszenia o poszukiwaniu przewoźnika. Zarówno rejestracja, jak i zamieszczanie ogłoszeń są w pełni darmowe. W swoim ogłoszeniu możesz opisać wszystkie szczegóły związane z ładunkiem – jego wagę, gabaryty, miejsca odbioru i dostawy. Możesz też dodać zdjęcia i określić maksymalny budżet na transport. Ogłoszenie dotrze do firm przewozowych zarejestrowanych w serwisie, a zainteresowane firmy odpowiedzą na nie, przedstawią swoją wycenę, termin odbioru oraz ewentualne informacje na temat warunków transportu. Ogromną zaletą korzystania z serwisu Giełda Furgonetka jest nie tylko sama oszczędność, ale też gwarancja, że zlecisz transport doświadczonemu przewoźnikowi, który dysponuje ubezpieczeniem przewożonych ładunków. Zanim wybierzesz konkretnego przewoźnika, możesz sprawdzić oceny wystawione przez użytkowników, którzy do tej pory skorzystali z usług tego przewoźnika. Wgląd w rekomendacje pozwoli Ci wybrać sprawdzoną i rzetelną firmę przewozową, i bez obaw przekazać jej swój ładunek.

Więcej informacji znajdziesz na www.gielda.furgonetka.pl.

(tekst sponsorowany)

