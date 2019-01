Jak pomóc dziecku dojść do zdrowia po nieszczęśliwym wypadku?

Choć dbamy o swoje pociechy i staramy się je uchronić przed różnymi nieprzyjemnymi zdarzeniami, to i tak nie zawsze udaje się to nam w stu procentach. Choroba czy wypadek, którego efektem jest uszczerbek na zdrowiu, są sytuacjami, które dotykają także nasze dzieci. W tych trudnych chwilach bardzo pomocne okazuje się ubezpieczenie na życie, które wykupione zostało dla młodego człowieka przez jego opiekuna. W jaki sposób może ono ułatwić ten trudny czas?

Ubezpieczenie na życie – co o tym sądzimy?

Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia przeprowadzonego na zlecenie UNIQA Polska, 60 proc. rodziców deklaruje, że ubezpiecza swoje dziecko. Z tego 59 proc., czyli większość, zaznaczyło, że korzysta z ubezpieczenia, które zaoferowane zostało w przedszkolu lub szkole.

Pozostali wskazali, że bazują na umowach dodatkowych własnego ubezpieczenia na życie (24 proc.), lub tych w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego (24 proc.). Oprócz tego, aż 21 proc. zapytanych rodziców wskazało indywidualne ubezpieczenie dedykowane dla dziecka.[1]

Polisa na życie dla młodych cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rodziców. Świadomość różnych zagrożeń skłania do wykupienia dodatkowej ochrony dla swojej pociechy. Nierzadko w podjęciu takiej decyzji pomocna jest również wiedza o środkach pomocy, jakie można uzyskać. Co dokładnie zapewnia ubezpieczyciel?

Przezorny zawsze ubezpieczony

Ankietowani zapytani zostali także o to, czego najbardziej oczekują od ubezpieczenia? Jak się okazało, ponad połowie (60 proc.) zależy na wypłacie pieniędzy pozwalających na leczenie dziecka w sytuacji choroby lub wypadku. Na drugim miejscu znalazło się wsparcie na start dziecka w dorosłe życie (18 proc.). Dalej było pośrednictwo w organizacji wizyty lekarskiej i leczenia (11 proc.) oraz pomoc w nauce lub opiece, jeśli dziecko zachoruje (8 proc.).[2]

Ochrona dziecka ma miejsce wtedy, kiedy młody człowiek będzie musiał przejść trudną operację chirurgiczną, lub gdy konieczny będzie jego pobyt w szpitalu. Wtedy, kiedy jego stan zdrowia ulegnie pogorszeniu. Ubezpieczyciele, między innymi firma Uniqa, zapewniają wówczas potrzebne świadczenia medyczne, takie jak dostęp do diagnostyki, lekarzy specjalistów, czy rehabilitacji.

Co więcej, można też liczyć na wsparcie assistance, zaliczają się tu między innymi korepetycje dziecka. To szczególnie ważna pomoc wtedy, kiedy nie może ono uczęszczać na zajęcia szkolne. Poza tym pewnym odciążeniem dla rodziców są świadczenia lekowe. Warto przeanalizować korzyści płynące z tego rozwiązania. Wykupienie dodatkowej ochrony to przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa.

