Efimea – finansowanie świadczeń zdrowotnych nigdy nie było tak proste!

Polskie realia leczenia pozostawiają wiele do życzenia… Długie kolejki do specjalistów, odległe terminy zabiegów, niska jakość świadczonych usług, a często – ostateczna rezygnacja z leczenia, wynikająca z braku pieniędzy na niepubliczną służbę zdrowia. To nie musi tak wyglądać. Znamy sposób!

Finansowanie świadczeń zdrowotnych

Zgodnie z konstytucją naszego kraju, każdy Polak ma prawo do ochrony zdrowia, bez względu na sytuację materialną. Władze publiczne umożliwiają leczenie osób nieubezpieczonych, jednak oferują im tylko świadczenia ratujące życie. Z kolei, aby mieć prawo do świadczeń poprawiających i przywracających zdrowie, zapobiegających powstawaniu chorób oraz promujących zdrowie, należy opłacać powszechne ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ).

Warto podkreślić, że chociaż ubezpieczeniem objętych jest ok. 98% naszego społeczeństwa, to z badania Global Health Survey wynika, że tylko 12% Polaków jest zadowolonych z państwowej opieki zdrowotnej. I chociaż tak wiele osób uważa, że realizacja świadczeń zdrowotnych nie spełnia ich wymagań, to tylko niektórzy mogą sobie pozwolić na leczenie prywatne.

Rozwiązanie problemu? Kredyt medyczny

Przy obecnej sytuacji służby zdrowia, długich kolejkach do specjalistów, odległych terminach na badania i zabiegi, a także braku refundacji większości z nich, pacjenci coraz częściej korzystają z niepublicznej służby zdrowia. Jak to możliwe? Popularnym rozwiązaniem, umożliwiającym prywatne leczenie, są kredyty medyczne. Dzięki jasnym i czytelnym zasadom oraz przy zachowaniu minimum formalności, umożliwiają one szybkie uzyskanie pieniędzy. Leczenie na raty daje pacjentom swobodę w podejmowaniu decyzji o wyborze najlepszych metod leczenia i specjalistów, bez względu na koszt.

Finansowanie opieki zdrowotnej pomaga nie tylko odzyskać oraz dbać o zdrowie i kondycję fizyczną, ale także umożliwia pozbycie się kompleksów, co z kolei przekłada się na polepszenie samopoczucia i poczucie szczęścia. Ponadto, kredyt medyczny to sposób na szybkie i skuteczne uzyskanie pieniędzy na profesjonalną opiekę medyczną nie tylko dla siebie, ale także całej rodziny.

Na czym polega Program Finansowania Zdrowia Efimea?

Finansowanie świadczeń zdrowotnych jeszcze nigdy nie było takie proste. Program Efimea umożliwia szybkie i skuteczne uzyskanie pożyczki na zabieg medyczny, estetyczny lub leczenie. Warto podkreślić, że kredyt medyczny udzielany jest zarówno na planowane zabiegi, jak również te, które były wykonywane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Dlatego, jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób uzyskać kredyt na operacje plastyczne, leczenie zębów na raty, poród, rehabilitację, pobyt w sanatorium oraz wiele innych, wystarczy złożyć wniosek (telefonicznie lub poprzez formularz internetowy). Decyzję można uzyskać nawet w ciągu kilku minut! Później wystarczy już tylko podpisać umowę i środki na leczenie zostaną przelane na konto. Finansowanie świadczeń zdrowotnych w programie Efimea to możliwość uzyskania pożyczki od 500 zł do 60 000 zł na okres nawet do 60 miesięcy.

Kwota i warunki pożyczki uzależnione są od indywidualnej oceny zdolności i historii kredytowej Wnioskodawcy.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Aktualności