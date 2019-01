Galicja, sterowiec i złoto – mieszkaniec Jelcza-Laskowic napisał książkę

Galicja, sterowiec i złoto, czyli przepis na przygodę nie z tej ziemi

O czym jest książka napisana przez Przemysława Wszędybyła, mieszkańca Jelcza-Laskowic? „Stojący u progu dorosłości Franciszek przyjeżdża do Krakowa, aby rozpocząć naukę w wielkim mieście i zdobyć doświadczenie zawodowe w niezwykłym warsztacie prowadzonym przez dwóch przyjaciół jego ojca. Szybko okazuje się, że nie wszystko, co robią, jest zgodne z prawem, a sam Franciszek już wkrótce zostanie włączony do ich brawurowego planu, który ma się zakończyć wielkim skokiem na cesarskie złoto… Jak potoczy się historia ciekawskiego młodzieńca, w której główne role odegrają piękna panna Adela, nieoceniony automobil do zadań specjalnych i podniebna dama z kuloodporną suknią?

