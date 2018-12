Zawody o tytuł "Noworocznego oławskiego króla strzeleckiego" rozgrywane będą 1 stycznia w strzelnicy pneumatycznej OKS LOK, na Miasteczku przy ul. 11 Listopada w Oławie

Powalczą o tytuł strzeleckiego króla

Noworoczne zawody. Oławski Klub Strzelecki LOK zaprasza we wtorek 1 stycznia 2019, na strzelnicę pneumatyczną przy ulicy 11 Listopada w Oławie

Będą tam wówczas rywalizowali młodzicy, juniorzy i seniorzy, w strzelaniu do tarczy z karabinków i pistoletów pneumatycznych. Zawodnicy w każdej grupie oddawać będą po 10 strzałów ocenianych, z odległości 10 m, w pozycji stojącej. Młodzicy (do 14 lat) będą strzelać z karabinka pneumatycznego, z prawem do podpórki, a juniorzy (od 15 do 20 lat) oraz seniorzy (powyżej 20 lat) – z karabinka oraz z pistoletu pneumatycznego.

Najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymają wyróżnienia, a dodatkowo zwycięzcy w grupach juniorów i seniorów uhonorowani zostaną certyfikatem, potwierdzającym zdobycie tytułu „Noworocznego oławskiego króla strzeleckiego 2019”.

Dla strzelców zrzeszonych w Oławskim Klubie Strzeleckim LOK i uczestniczących w stałych zajęciach, prowadzona będzie także klasyfikacja drużynowa. Natomiast zawody indywidualne mają charakter otwarty – mogą więc w nich uczestniczyć wszyscy chętni mieszkańcy Oławy i powiatu oławskiego, a także świąteczni i sylwestrowo-noworoczni goście i z innych regionów kraju lub z zagranicy.

*

Początek noworocznej imprezy na strzelnicy OKS przy ul. 11 Listopada w Oławie – o godz. 15.00.

(KAT)

Kategoria artykułu: Aktualności