„Toyota Bieg Sylwestrowy” i jubileuszowe bieganie dla Natalki

Lekkoatletyka. Charytatywne zawody. To już piąta edycja imprezy pod hasłem „Toyota Bieg Sylwestrowy”. W poniedziałek 31 grudnia o godz. 11.00 na ulicy Bożka w Jelczu-Laskowicach zawodnicy rozpoczną rywalizację na dystansach 5 i 10 kilometrów

Ten dłuższy będzie także piątym i ostatnim zarazem biegiem, zaliczanym do „Korony Harcownika 2018”. Podobnie jak w poprzednich latach, o godz. 10.00 rozpoczną się zawody dzieci i młodzieży, na dystansach od 50 do 800 metrów. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale.

„Toyota Bieg Sylwestrowy” to także dwa wydarzenia towarzyszące. Klub Biegacza „Harcownik” świętuje dziesiąte urodziny. Z tej okazji szykuje dla zawodników słodką niespodziankę, w postaci kremowej muffinki, grzanego wina i gorącej herbaty. Po zakończeniu rywalizacji zostaną rozlosowane nagrody – 10 zaawansowanych technologicznie zegarków sportowych. Odbędzie się również zbiórka pieniędzy dla Natalii Zezuli. Na facebookowym wydarzeniu trwają licytacje, wśród których jest m.in. konsola PS4, pralka, zegarek, bony i vouchery podarunkowe.

Natalia, cudowna sześcioletnia dziewczynka, urodziła się z wrodzoną toksoplazmozą i wodogłowiem. Wymaga codziennej rehabilitacji i całodobowej opieki. Choruje też na padaczkę lekooporną. Dotychczas przeżywała około pięćdziesięciu ataków dziennie, ale odkąd zaczęła zażywać medyczną marihuanę, częstotliwość zmniejszyła się do jednego ataku w miesiącu. Lek jest niezbędny, żeby zmniejszyć cierpienia Natalki, ale niestety, też bardzo drogi. Miesięczny koszt leczenia, to około 3500 zł. Natalka potrzebuje wsparcia, a „Harcownik” chce jej pomóc.

Organizatorzy biegu otrzymują pytania od biegaczy, o wolne miejsca. Generalnie lista jest już zamknięta, ale w dniu biegu w biurze zawodów będzie jeszcze dostępnych około 50 wolnych numerów.

(kt)

