Lao Che zagra w Centrum Sztuki

Oława. Centrum Sztuki prowadzi już sprzedaż biletów na koncert „Lao Che”, który odbędzie się 24 lutego o godz. 19:00 w Ośrodku Współpracy Europejskiej „Odra”

Koncert promuje nową płytę zespołu „Wiedza o Społeczeństwie”. Na nowym krążku zespół sięga do brzmień mogących kojarzyć się z muzyką rozrywkową lat osiemdziesiątych jednak podanych w charakterystyczny dla twórczości zespołu przetworzony sposób, nawiązujący do wielu gatunków muzycznych. Za produkcję płyty ponownie odpowiada Piotr „Emade” Waglewski oraz Filip „Wieża” Różański. Do zespołu dołączył nowy muzyk – Karol Gola (saksofon barytonowy, klawisze, flet) znany między innymi z zespołów Pink Freud czy Jazzombie.

Tytułowa „Wiedza o Społeczeństwie” to saga o ludzkich perypetiach. Poczynania ludzi – ich słabości, obawy, wątpliwości, uczucia, spostrzeżenia i marzenia ukazane z perspektywy człowieka, Polaka, ziemianina.

Bilety w cenie 60 zł już do nabycia w kasie OWE Odra i online na

www.kultura.olawa.pl



