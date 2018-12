Innowacyjnością wyprzedzają większość polskich firm

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o. o. innowacyjnością wyprzedza większość polskich firm z tego sektora i może być porównywany z najnowocześniejszymi zakładami w Europie.

Do ZGO Gać trafiają odpady komunalne ze wszystkich 17 gmin tworzących region wschodni, zgodnie z WPGO dla Dolnego Śląska , m.in. Oławy, Brzegu, Strzelina czy Jelcza-Laskowic. W sumie instalacja obsługuje blisko 250 tysięcy mieszkańców tego regionu. Jest to unikatowy projekt – 15 lat wystarczyło, aby firma z niewielkiej sortowni przeobraziła się w jedną największych instalacji tego typu, położonych na wschód od Wrocławia. Już dzisiaj dla wielu gmin i prywatnych przedsiębiorstw ZGO Gać jest wzorem, jak wdrażać innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami.

Uruchomiona w miejscowości Gać ponad dekadę temu sortowania była jedną z pierwszych w Polsce. Wiele rozwiązań, które dzisiaj funkcjonuje w branży, po raz pierwszy zdawało egzamin właśnie tam. Przykładem takiego rozwiązania może być kabina do sortowania wstępnego, separatory metali nieżelaznych czy separatory optopneumatyczne, które pozwalają na maksymalny odzysk ze strumienia odpadów komunalnych surowców. W 2015 r. zakończono inwestycję, obejmującą biologiczną część przetwarzania odpadów, która pozwala przetwarzać odpady bio w biogaz, wykorzystywany w kolejnych etapach do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, zapewniających prawie w całości potrzeby zakładu. Dzięki temu rozwiązaniu ZGO Gać trafił do grona 5 najbardziej nowoczesnych zakładów tego typu w Polsce, co więcej znacznie obniżone zostały koszty własne funkcjonowania. Dzięki inwestycjom w innowacyjne rozwiązania udało się osiągnąć nadrzędny cel, czyli maksymalny odzysk surowców przy minimalnym nakładzie finansowym ze strony mieszkańców.

ZGO Gać nie spoczywa na laurach i inwestuje w ciągły rozwój, tym bardziej że rynek gospodarowania odpadami dynamicznie się zmienia. Zakład współpracuje także z wrocławskimi uczelniami wyższymi, m.in. Uniwersytetem Przyrodniczym i Politechniką Wrocławską, organizuje też konferencje, spotkania, warsztaty szkoleniowe. W ostatnim czasie stawiają na edukację najmłodszych mieszkańców, dlatego od września realizowana jest kampania, która obejmuje m. in.warsztaty w szkołach i przedszkolach oraz wycieczki do ZGO Gać.

Dodatkowo prowadzony jest konkurs, w którym do wygrania są niesamowite nagrody! Wystarczy jedynie przysłać zdjęcie z pomysłem na wykorzystanie odpadów.

I miejsce – Aparat Nikon d5600 + AF-P 18-55 VR + AF-P 70-300 ED VR o wartości 4.000 zł

II miejsce – Laptop/Tablet 2w1 Microsoft Surface Go 44154/4GB/64GB o wartości 2.000 zł

III miejsce – Smartfon HUAWEI Mate 10 lite Dual Sim o wartości 1.000 zł

Szczegóły i regulamin konkursu znajduje się na stronie kampanii www.facebook.com/zgoedukuje/

