Kierowca apeluje o ostrożność!

Oława. Mieszkaniec prosi o wyjaśnienie zasad ruchu na ulicy Osadniczej. Twierdzi, że wielu kierowców jeździ na pamięć, powodując zagrożenie

*

– Czy można ustalić, jakie zasady ruchu obowiązują wzdłuż ulicy Osadniczej po remoncie bocznych uliczek Jana Styki czy Braci Gierymskich? – pisze do redakcji Marcin. – Teoretycznie wszystkie uliczki są wewnątrz strefy ruchu, a więc powinien obowiązywać ruch prawostronny. A tak naprawdę wszyscy jadący ostatnio jadą bardzo szybko Osadniczą nie zwracają uwagi na samochody wyjeżdżające z bocznych ulic. Czy można to ustalić i opublikować dla wszystkich, bo o wypadek nietrudno?

*

O komentarz poprosiliśmy st. asp. Tomasza Jarzębskiego p.o. kierownika Ogniwa Ruchu Drogowego KPP Oława: – Ulica Osadnicza znajduje się w strefie ograniczenia prędkości do 30km/h. W związku z brakiem znaków pionowych i poziomych wszystkie skrzyżowania są równorzędne, więc obowiązuje tam reguła prawej strony.

(AH)

