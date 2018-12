Rodzinnie i z pomysłem

OŁAWA. W ramach programu „Aktywna Oława” Laboratorium Futurum zorganizowało rodzinne zdobienie wypieków

W pomieszczeniach Oławskiego Centrum Rozwoju Społecznego mogliśmy poczuć już pierwsze oznaki świątecznej atmosfery. Pośród dźwięków kolęd dziadkowie, rodzice i dzieci mogli wspólnie dekorować pierniki. Wolontariusze z Laboratorium Futurum, którzy byli gospodarzami tej imprezy przygotowali wszystkie potrzebne materiały. Niektórzy robili to po raz pierwszy w życiu i jak mówiła mała Ola, jest słodko, wesoło i kolorowo. Zjawiły się też osoby pracujące w oławskim hospicjum, które wraz z dziećmi przekażą swoje dzieła podopiecznym. Wraz z innymi podarkami, ręcznie robione pierniki będą darem serca i bardzo osobistym gestem, który wywoła uśmiech u każdego.

A skąd pomysł? Jak podkreślają organizatorzy zależy im na międzypokoleniowych wydarzeniach, które łączą i przynoszą chwile radości – a co będzie lepsze przed świętami niż wspólne dekorowanie pierników.

– Nasz projekt zyskał akceptację w ramach programu „Aktywna Oława”, zakupiliśmy wszystkie potrzebne materiały i zaprosiliśmy mieszkańców, aby mogli uczestniczyć w tym naszym świątecznym pomyśle – mówił Daniel Górski z Laboratorium Futurum.

– Wszystko, co tutaj zaproponowaliśmy jest naturalne, świeżo wypiekane (nie jest to żadna przemysłowa masówka) tak abyśmy naprawdę poczuli się dzisiaj tutaj wyjątkowo. W zeszłym roku szyliśmy poduszki dla schroniska, w tym roku zdobimy pierniki, chcemy zaskakiwać mieszkańców naszymi pomysłami.

Na koniec każdy starannie zapakował pierniki i mógł zanieść do domu trochę magii tych świąt.

