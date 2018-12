Na jaki okres pożyczyć 10.000 zł?

Które firmy pożyczkowe mają w ofercie pożyczki na 10 000 zł?

Firmy pożyczkowe specjalizują się w udzielaniu pożyczek krótkoterminowych, czyli pożyczek na 7, 14 czy 30 dni. Niektóre jednak odpowiadają na potrzeby klientów, proponując pożyczki w wyższych kwotach. Do takich firm należą m.in.:

Zaplo – firma proponuje 10 000 zł nawet nowym klientom,

Super Grosz – ma w ofercie pożyczki do 15 000 zł,

Provient – również proponuje maksymalnie 15 000 zł,

Efino – pożyczka w wysokości 10 000 zł jest dostępna dla klientów pożyczających po raz drugi.

Listę wszystkich firm mających w ofercie pożyczki w wysokości 10 000 zł znajdziesz w tej porównywarce chwilówek – Chwiluj.pl.

Jak okres spłaty pożyczki wpływa na wysokość jej kosztów?

Jednorazowa spłata pożyczki w wysokości 10 000 zł jest kłopotliwa – niewiele osób może wygospodarować taką kwotę w domowym budżecie. Firmy pożyczkowe doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego też proponują klientom spłatę pożyczek w takiej wysokości w dogodnych ratach. Jeżeli zamierzasz skorzystać z takiej pożyczki, przemyśl dokładnie okres spłaty – im dłużej będziesz spłacał zaciągnięte zobowiązanie, tym więcej zapłacisz. Doskonale widać to na przykładzie.

Załóżmy, że skorzystasz z oferty wyżej wymienionej firmy Super Grosz. Gdy pożyczysz 10 000 zł na okres:

6 miesięcy – tytułem prowizji i odsetek zapłacisz 4 281,39 zł,

12 miesięcy – koszt pożyczki będzie wynosić 6 049,92 zł,

24 miesięcy – koszt pożyczki wrośnie do 9 583,02 zł

36 miesięcy – zapłacisz za pożyczkę 11 615,76 zł,

48 miesięcy – opłaty będą wynosić 12 173,76 zł.

Aby nie przepłacać, powinieneś każdą z dostępnych ofert porównać właśnie pod względem kosztów. Im więcej firma naliczy tytułem prowizji i odsetek, tym większą co miesiąc będziesz płacić ratę.

Miesięczna rata – ile możesz co miesiąc płacić?

Nieterminowa spłata pożyczki jest bardzo kosztowna – firma pożyczkowa ma prawo naliczyć dodatkowe koszty, sprawa może też zostać przekierowana do działu windykacji, a to oznacza kosztowne monity. Aby uniknąć takiego scenariusza, przelicz, ratę w jakiej wysokości jesteś stanie co miesiąc płacić bez nadmiernego obciążania budżetu.

Im mniej rat, tym mniej będzie Cię kosztować pożyczka, ale jednocześnie rata pożyczki będzie bardzo wysoka. Doskonale widać to na przykładzie. Jeżeli pożyczysz 10 000 zł z firmy Super Grosz, zapłacisz:

1337,49 zł – przy pożyczce na 12 miesięcy,

815,96 zł – pożyczając pieniądze na 24 miesiące,

600,44 zł – przy 36 ratach,

461,95 zł – gdy zaciągniesz pożyczkę na 48 miesięcy.

Zgodnie z Rekomendacją T przygotowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego rata pożyczki nie powinna przekraczać 50 proc. zarobków netto w przypadku pensji w wysokości średniej krajowej. Rata w takiej wysokości nie obciąża za bardzo budżetu, dzięki czemu spłata pożyczki jest realna.

Jeżeli masz inne zobowiązania niż pożyczka, którą chcesz zaciągnąć, również je uwzględnij przy wyborze terminu spłaty pożyczki. Większa rata jest o tyle korzystniejsza, że szybko spłacisz zobowiązanie i uzyskasz pozytywny wpis w BIK-u. Gdyby zmieniła się Twoja sytuacja finansowa, np. straciłbyś pracę, zawsze możesz negocjować rozłożenie spłaty pożyczki na dłuższy czas. Gdy od razu skorzystasz z maksymalnej ilości rat, nie będziesz miał takiej możliwości.

