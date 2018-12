Pieniądze za darmo, na konto i do tego w weekend?

Przeglądając reklamy niektórych kredytów czy pożyczek, można odnieść wrażenie, jakby banki i firmy pożyczkowe chciały uchylić nieba klientom, a nie na nich zarabiać, pobierając od nich opłaty. Niestety, reklamy nie wspominają o niekorzystnych elementach promowanych ofert i zwracają uwagę wyłącznie na pozytywne aspekty. A gdyby tak skorzystać z pożyczki, która gwarantuje same korzyści? Pieniądze za darmo, na konto i do tego w weekend? To możliwe!

Pieniądze za darmo

Jak to – pożyczka za darmo? Czy to w ogóle możliwe? Ranking pożyczek na raty bez dochodów pokazuje, że jak najbardziej, jednak po spełnieniu określonych warunków. Mianowicie darmowe pożyczki są skierowane do osób, które jeszcze nigdy nie zapożyczały się w danej firmie. Jeśli po raz pierwszy korzystasz z usług jakiejś placówki, masz możliwość uzyskania pożyczki bez oprocentowania i prowizji, w ramach której oddajesz dokładnie tyle samo, ile pożyczyłeś i ani grosza więcej.

Kolejny warunek, który trzeba spełnić, żeby otrzymać darmową pożyczkę, to oddanie jej w ciągu 30-45 dni. Jeśli spóźnisz się choćby o jeden dzień, pożyczka automatycznie przestaje być darmowa i spadają na Ciebie wysokie opłaty. Ponadto w ramach bezpłatnej pożyczki nie uzyskasz kwoty większej niż 1000-2000 zł, a więc nie sfinansujesz żadnych większych wydatków. Niemniej jednak jeśli potrzebujesz niewielkiej kwoty na krótki czas i masz pewność, że zwrócisz ją w ciągu 30-45 dni, darmowa pożyczka jest znakomitym rozwiązaniem.

Przelew na konto

Darmowa pożyczka to rodzaj chwilówki, którą możesz uzyskać praktycznie natychmiast. Wystarczy złożenie wniosku przez Internet i ewentualnie krótka weryfikacja telefoniczna, żeby otrzymać pieniądze na konto bankowe. Jeśli chcesz znaleźć dla siebie bezpłatną pożyczkę, sprawdź najbardziej aktualne chwilówki online na bezpiecznechwilowki.pl.

Pożyczka nawet w weekend

Już wiesz, że pożyczka może być darmowa i przekazywana za pośrednictwem przelewu bankowego wprost na Twoje konto osobiste. Ale czy da się ją otrzymać w weekend, kiedy banki nie działają, a płatności nie są księgowane? Okazuje się, że tak, lecz jest jeden warunek: trzeba mieć konto w tym samym banku, w ramach którego realizowane są przelewy w wybranej firmie. Jeśli więc zależy Ci na otrzymaniu pieniędzy w sobotę lub niedzielę, sprawdź, czy dana firma pożyczkowa wykonuje przelewy w banku, z którego usług korzystasz. Wówczas będziesz miał pewność, że nawet w weekend, święta i dni wolne od pracy pożyczka zostanie zrealizowana natychmiast po pozytywnej weryfikacji.

(tekst sponsorowany)

