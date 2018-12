Rywalizacja i najlepsze komputery!

Miasto Oława, Gmina Oława oraz SUPER GAME e-sport zapraszają wszystkich fanów e-sportu na siódmą rundę zmagań, która odbędzie się 15 – 16 grudnia 2018 roku w Oławskim Centrum Kultury Fizycznej. Podczas wydarzenia drużyny, jak i reprezentacje szkół podejmą walkę w dwóch głównych turniejach: HIRO Quersus Puchar Polski w E-sporcie oraz LG Mistrzostwa Polski Szkół w E-sporcie. Wydarzenie rozpocznie się już w sobotę o godzinie 9:00 i potrwa do niedzieli. Wstęp jest darmowy! Przypomnijmy, iż kolejny raz w tym roku SUPER GAME e-sport zagości w Oławie, dzięki uprzejmości władz miasta, jak i gminy.

*

Dla odwiedzających przygotowano turnieje indywidualne, strefę free to play oraz wiele innych atrakcji między innymi możliwość rywalizacji na symulatorze rajdowym Gran Turismo Sport, który sygnowany jest marką TAG Heuer! Zwycięzca otrzyma m.in. fotel gamingowy marki Quersus. Dodatkowo pojawią się turnieje indywidualne w takie gry jak Quake Champions, League of Legends czy Counter Strike: Global Offensive. Dla każdego uczestnika przewidziane są liczne turnieje indywidualne, które odbywać się będą co godzinę. Zapisać się można podczas wydarzenia.

*

Udział w wydarzeniu to również niepowtarzalna okazja, by przetestować najnowocześniejsze, super szybkie, gamingowe komputery HIRO, które dostarcza firma NTT System, natomiast niezwykle płynną grę w 144 Hz i 240 Hz oraz rewelacyjną jakość monitorów możecie uświadczyć dzięki firmie LG.

*

Rozgrywki:

HIRO Quersus Puchar Polski w E-sporcie

LG Mistrzostwa Polski Szkół w E-sporcie

Turnieje indywidualne:

Counter Strike: Global Offensive – DM

Symulator rajdowy Gran Turismo Sport

FIFA 18

Quake Champions – DM

League of Legends

Harmonogram:

Sobota – 15.12.2018

9:00 – 18:00 – LG MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ W E-SPORCIE

11:00 – 18:00 – Turniej FIFA 2018

9:00 – 16:00 – Wyścigi „Gran Turismo Sport” – zapisy podczas wydarzenia | Główna nagroda fotel gamingowy marki Quersus!

10:00 – 16:00 – Turnieje indywidualne na strefie free to play w gry Counter Strike: Global Offensive, League of Legends, Quake Champions – zapisy podczas wydarzenia

Niedziela – 16.12.2018

9:00 – 18:00 – LG MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ W E-SPORCIE

9:00 – 18:00 – HIRO QUERSUS PUCHAR POLSKI W E-SPORCIE

11:00 – 16:30 – Turniej FIFA 2018

9:00 – 16:00 – Wyścigi „Gran Turismo Sport” – zapisy podczas wydarzenia | Główna nagroda fotel gamingowy marki Quersus!

10:00 – 16:00 – Turnieje indywidualne na strefie free to play w gry Counter Strike: Global Offensive, League of Legends, Quake Champions – zapisy podczas wydarzenia

*

Więcej informacji, dokładny harmonogram oraz regulaminy znajdziesz pod adresem https://sgesport.pl/super-game-e-sport-olawa-2018-harmonogram/

*

Wydarzenie https://www.facebook.com/events/444719595931941/

*

Transmisja LIVE z wydarzenia dostępna będzie na stronie https://sgesport.pl/live/





Kategoria artykułu: Aktualności