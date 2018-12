Przeniosą widza w magiczny świat baletu

Jelcz-Laskowice. Kultura. Miejsko-Gminne Centrum Kultury zaprasza 6 grudnia o godz. 18:00 na przedstawienie baletowe „Jezioro Łabędzie”

Spektakl zaprezentuje Royal Lviv Ballet, tworzony przez artystów Narodowego Lwowskiego Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej w kooperacji z Międzynarodowym Teatrem Baletu. „Jezioro łabędzie” to fenomen sztuki baletowej, który już od ponad stu lat niezmiennie zachwyca publiczność. Ponadczasowa historia miłosna o księżniczce zaklętej w łabędzia opowiada o prawdach uniwersalnych: o namiętnościach, o walce dobra ze złem, o zdradzie, bólu, ale przede wszystkim o potędze miłości. Bajkowa opowieść połączona z genialną muzyką jednego z najwybitniejszych kompozytorów, Piotra Czajkowskiego, wprowadzą każdego widza w magiczny świat baletu klasycznego. Royal Lviv Ballet to zespół złożony z najlepszych solistów zdobywa sceny baletowe całego świata i prestiżowe, międzynarodowe nagrody. Kierownictwo artystyczne zespołu sprawują dwie wspaniałe osobowości:Victor Szczerbakov – solista i choreograf Bolshoi Ballet oraz prof. Olek Petryk – solista Narodowego Lwowskiego Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej. Ręcznie szyte kostiumy, dekoracje, choreografia, piękna scenografia a przede wszystkim perfekcja w wykonaniu sprawiają, każdy spektakl Royal Lviv Ballet jest niezapomnianym przeżyciem dla odbiorcy.

Cena biletu (w zależności od sektora): normalny: 60 zł /40 zł, ulgowy (dzieci do 12 lat) 30zł/20zł.



(kt)

