Miłość jest wszystkim

Oława. Kultura. 7 grudnia w ramach „Kina w spódnicy” będzie można zobaczyć komedię w reżyserii Michała Kwiecińskiego z Olafem Lubaszenko, Agnieszką Grochowską, Joanną Kulig i Mateuszem Damięckim w rolach głównych, której akcja dzieje się w czasie przygotowań do Bożego Narodzenia

„Miłość jest wszystkim” opowiada o uczuciach i relacjach między ludźmi, o tym, co nas łączy, a nie dzieli, a także o świątecznym czasie, kiedy najbardziej uświadamiamy sobie, ile znaczy wybaczenie. Komedia świąteczna w sam raz na przedświąteczny czas: ciepła, wzruszająca i pełna humoru opowieść o tym, jak nie zwariować w święta i jak docenić to, co najważniejsze – miłość. Centrum Sztuki zaprasza wszystkie panie na chwilę relaksu przed dużym ekranem. Można przyjść wcześniej, tuż po godz. 19:00. Jak zwykle nie zabraknie niespodzianek!

„Miłość jest wszystkim” w Kinie Odra już 7 grudnia o godz. 20:00. Seans dla pań w promocyjnej cenie – 12 zł.

