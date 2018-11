Loty w tunelu aerodynamicznym – wyjątkowy pomysł na prezent we Wrocławiu!

Chcesz podarować prezent, który na długi czas pozostanie w pamięci obdarowanej osoby? Pomyśl o wykupieniu lotu w tunelu aerodynamicznym we Wrocławiu! Latanie w przestworzach jest możliwe – nie tylko podczas skoków spadochronowych, ale teraz również dzięki takiej konstrukcji jak tunel aerodynamiczny. Loty w aerotunelu to kapitalny pomysł na prezent dla każdego, kto chciałby poczuć buzującą adrenalinę.

Czym dokładnie jest tunel aerodynamiczny? Na czym polegają loty w tunelu tego rodzaju? Kto może wziąć w nich udział? Z jakimi kosztami trzeba się wtedy liczyć?

Tunel aerodynamiczny – zaprojektowany do latania

Tunele aerodynamiczne nie tylko służą do badania aerodynamiki różnych obiektów. Te o konstrukcji pionowej potrafią także imitować warunki swobodnego spadania, które ma miejsce w trakcie skoków spadochronowych.

Pionowy tunel aerodynamiczny wyposażony jest w duże wentylatory, które potrafią wprawić powietrze w ruch o prędkości nawet 300 kilometrów na godzinę. Strugi powietrza potrafią podnieść w górę dorosłego człowieka i dać efekt podobny do swobodnego spadania bez żadnych ograniczeń.

Loty są przy tym całkowicie bezpieczne – tunel posiada specjalne zabezpieczenie w postaci ażurowej siatki dla latających w nim osób. Uczestnicy lotu przez cały czas znajdują się wtedy także pod opieką instruktora i posiadają odpowiednie wyposażenie ochronne.

Kto może latać w tunelu aerodynamicznym?

Początkowo tunele aerodynamiczne były udostępnione tylko dla osób, które trenowały spadochroniarstwo. Warunki w tunelu pozwalają na doskonalenie swoich umiejętności podczas lotu zarówno samodzielnie, jak również z innymi lotnikami.

Jednak szybko tunel aerodynamiczny stał się również doskonałym miejscem na podniebną rozrywkę dla każdego zainteresowanego. Nie potrzeba żadnych specjalnych szkoleń, treningów ani badań lekarskich. Wystarczy tylko zarezerwować skok i przyjechać na miejsce wyznaczonego dnia.

W tunelu aerodynamicznym może latać niemalże każdy – nie ma żadnych przeciwwskazań wiekowych, więc to rozrywka przeznaczona zarówno dla młodszych, jak i starszych. W lotach mogą brać udział dzieci od 3. roku życia. Jeśli osoba nie posiada również specjalnych przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, także może latać w tunelu.

Główne przeciwwskazania to lotu w tunelu aerodynamicznym to:

przebyty udar albo zawał serca

choroby kręgosłupa uniemożliwiające wygięcie się do tyłu

problemy ze stawami barkowymi

choroby psychiczne

ciężar ciała większy niż 130 kg

stan po spożyciu alkoholu lub środków odurzających

w wypadku kobiet – ciąża

Jak wygląda lot w tunelu aerodynamicznym krok po kroku?

Przed lotem w tunelu aerodynamicznym uczestnik bierze udział w specjalistycznym szkoleniu, które informuje go o zasadach lotu. Odbiera również odpowiednie wyposażenie – kask z goglami oraz kombinezon, a także zatyczki do uszu, ponieważ w tunelu jest bardzo głośno.

Standardowy lot w aerotunelu trwa 3 minuty, przy czym dzielony jest na dwa etapy po 1,5 minuty. W międzyczasie w tunelu latają także inne osoby, więc uczestnik ma chwilę na odpoczynek.

Wraz z uczestnikiem w tunelu aerodynamicznym przez cały czas przebywa instruktor, który pomaga mu w utrzymaniu odpowiedniej pozycji i prezentuje ewolucje. Tunel jest obsługiwany przez operatora, który na bieżąco może regulować siłę wiatru.

Tunel aerodynamiczny jest przeszklony, dlatego można z zewnątrz oglądać to, co dzieje się w środku. Znajomy i rodzina uczestnika skoku mogą wtedy robić zdjęcia i filmować go podczas tego wyjątkowego wyczynu.

Ile trzeba zapłacić za lot w tunelu aerodynamicznym?

Wbrew pozorom, tunel aerodynamiczny wcale nie jest taką drogą rozrywką. Za standardowy, 3-minutowy lot dla osoby dorosłej trzeba zapłacić 249 złotych. Lot dla juniora – osoby poniżej 16. roku życia, trzeba zapłacić 219 złotych.

Gdy lot ma być wręczony jako upominek, warto wykupić voucher upominkowy. Wtedy obdarowany może sam wybrać dogodny dla niego termin lotu.

Do skorzystania z lotów w tunelu aerodynamicznym zaprasza Profly – tunel aerodynamiczny we Wrocławiu.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Aktualności