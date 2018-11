Bądź wolontariuszem WOŚP

Oława. Charytatywnie. Gramy dla dzieci małych i bez focha – na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Tak brzmi hasło zbliżającego się 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chcesz być wolontariuszem? Musisz się pośpieszyć

*

WOŚP zagra już 13 stycznia 2019 roku. Celem będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują teren całego kraju. W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.

*

W Oławie sztab już rozpoczął pracę nad sprawnym przeprowadzeniem styczniowej akcji. Trwają zapisy wolontariuszy. Aby móc kwestować dla WOŚP, należy wysłać maila ze zgłoszeniem na adres [email protected] (zuchy i harcerze proszeni są o wspomnienie tego faktu w wiadomości). W odpowiedzi zgłaszający otrzyma ankietę do wypełnienia i podpisania przez opiekuna. Zgłoszenia można również dokonać przez stronę www.iwolontariusz.wosp.org.pl. W przypadku osób niepełnoletnich, zgłoszenia przez stronę internetową, dokonują opiekunowie.

*

Wypełnioną ankietę można dostarczyć do sklepu „Babiniec” (pl. Zamkowy 5B, Plastry Miodu) od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 17:00. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

*

(kt)

Kategoria artykułu: Aktualności