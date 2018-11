Patriotyczny krążek w drodze

Oława. Kultura. 11 listopada w Ośrodku Kultury uczniowie oławskich i okolicznych szkół wystąpili z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Będzie płyta z tego koncertu!

Projekt „Młoda Polska 2.0” był zrealizowany przez Centrum Sztuki w Oławie w ramach działań edukacji artystycznej. Koncertowi towarzyszyły artystyczne wizualizacje (animacje autorstwa Anny Zielińskiej), będące tłem do aranżacji i wokalnych popisów. Podczas występów młodych wykonawców (Alicja Jany, Aleksandra Siemasz, Julia Fotyga, Natalia Hołówka, Bartosz Deryło, Arkadiusz Sztandera) usłyszeliśmy szereg utworów – klasyków polskiego rocka, poezji śpiewanej i muzyki pop. Kultowe piosenki, protest-songi opowiadały o życiu w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Artyści stworzyli własną wizję patriotyzmu, unikając patosu i pokazując młodym ludziom inne znaczenia słowa „ojczyzna”. Za stronę muzyczną odpowiadał Waldemar Maszyński we współpracy z Marcinem Wełyczką i Danielem Krausem.

*

– Centrum Sztuki dziękuje za współpracę wszystkim, bez których koncert nie doszedłby do skutku, artystom – za niepowtarzalny występ oraz Państwu – za obecność i celebrowanie 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości wspólnie z Centrum Sztuki w Oławie oraz Urzędem Miejskim w Oławie – podkreśla dyrektor placówki Anna Ślipko. – Trwają prace nad wydaniem płyty koncertowej „Młoda Polska 2.0.”, co bez wątpienia będzie zachętą do rozwoju muzycznego talentu młodych wykonawców. Album już wkrótce!

(kt)

Kategoria artykułu: Aktualności