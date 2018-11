Czas większych inwestycji w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o. o.

Trwa realizacja projektu, obejmującego optymalizację procesów i dostosowanie ZGO Gać Sp. z o.o. do funkcjonowania w gospodarce odpadami o obiegu zamkniętym. Jego finalizacja przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowisko oraz zwiększenia poziomu odzysku i recyklingu z zagospodarowywanych odpadów. Dzięki realizacji inwestycji zwiększy się ilość wytwarzanego paliwa alternatywnego RDF, a także moc przerobowa ZGO Gać Sp. z o. o, zwłaszcza dla selektywnie zbieranych odpadów. Ponadto poprawie ulegnie także jakość środowiska naturalnego, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców w regionie wschodnim WPGO Dolnego Śląska.

Przeprowadzone inwestycje wpłyną także na sferę społeczną mieszkańców regionu. Realizacja Projektu wpłynie na zmniejszenie bezrobocia: bezpośrednio- dzięki nowopowstałym miejscom pracy oraz pośrednio- poprzez zwiększenia zaangażowania i rozwoju innych podmiotów gospodarczych zajmujących się wykorzystaniem produktów przetwarzania odpadów w Zakładzie. Dodatkowo zakres inwestycji dotyczący efektywniejszego wytwarzania energii elektrycznej z odpadów, w połączeniu z uczestnictwem Zakładu w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO, przyczyni się do lepszego zbilansowania energetycznego regionu.

W ramach Projektu realizowana jest także kampania edukacyjna, adresowana do dzieci i młodzieży, która wpłynie na powszechną świadomość zasad segregacji odpadów oraz innych aspektów związanych ze sferą gospodarki odpadami.

Od września do końca października zrealizowanych zostało 175 warsztatów, w 20 placówkach edukacyjnych. Od listopada rozpoczęły się także bezpłatne wycieczki przeprowadzane na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o. o., gdzie dzieci na własne oczy mogą zobaczyć co dzieje się ze odpadami i w jaki sposób są przetwarzane.

Niezmiennie, zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie fotograficznym, w którym do wygrania są cenne nagrody!

I miejsce – Aparat Nikon d5600 + AF-P 18-55 VR + AF-P 70-300 ED VR o wartości 4.000 zł

II miejsce – Laptop/Tablet 2w1 Microsoft Surface Go 44154/4GB/64GB o wartości 2.000 zł

III miejsce – Smartfon HUAWEI Mate 10 lite Dual Sim o wartości 1.000 zł

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przesłać zdjęcie promujące „Zasadę 3R”, czyli: „Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Odzyskuj”.

Relację z wycieczek do Zakładu, pomysły i ciekawostki ekologiczne oraz szczegóły konkursu znaleźć można na profilu kampanii https://www.facebook.com/zgogacedukuje/

