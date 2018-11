„Climax” i Freddie Mercury. Co jeszcze w kinie ODRA?

Oława. Kino Odra zaprasza na dwa wyjątkowe filmy muzyczne

Już od tego piątku będzie można zobaczyć hipnotyczny, odurzający, pulsujący energią i muzyką lat dziewięćdziesiątych film Gaspara Noé, „Climax”. Najnowsze dzieło reżysera „Love” „Nieodwracalne” i „Wkraczając w pustkę” stało się sensacją ostatniego festiwalu w Cannes, gdzie okrzyknięto je szatańską wersją „Step Up”.

Inspirowana autentycznymi wydarzeniami opowieść o grupie tancerzy, którzy w pewną zimową noc spotykają się w opuszczonej szkole na odludziu. Taneczna próba w rytm przebojów Daft Punk, Apex Twin i Soft Cell szybko zamienia się w pełną seksualnego napięcia imprezę. Na planie swojego najnowszego projektu reżyser sam stanął za kamerą, a do choreograficznych fajerwerków zatrudnił profesjonalnych tancerzy. W obsadzie znalazła się Sofia Boutella, tancerka i aktorka, a także francuski DJ Kiddy Smile. Na ścieżkę dźwiękową do „Climaxu”, obok przebojów elektro z lat dziewięćdziesiątych, trafił również – skomponowany specjalnie na potrzeby filmu – utwór „Sangria” Thomasa Bangaltera z Daft Punk. Gaspar Noé w wizualnie porywający sposób pokazuje, do czego zdolni są ludzie, gdy zbiorowo puszczają im hamulce i budzą się wewnętrzne demony. Wybierz się na najbardziej szaloną imprezę tej jesieni, zanurz w tanecznym piekle – i spróbuj przeżyć „Climax”.

Tydzień później Centrum Sztuki zaprasza na filmowy ukłon w stronę muzyki Queen i niezwykłego życia wokalisty, Freddiego Mercury. Od śmierci tego barwnego showmana minęło już ponad ćwierć wieku, lecz jego muzyka jest wciąż żywa. „Bohemian Rhapsody” to niezwykła opowieść o powstałym w latach siedemdziesiątych zespole i jego frontmanie. Film ukazuje błyskotliwą karierę grupy, która dzięki ikonicznym utworom i rewolucyjnemu brzmieniu wspięła się na szczyty sławy, dopóki skandalizujący styl życia ich wokalisty nie postawił wszystkiego pod znakiem zapytania.



