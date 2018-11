Fot. Halina Luch

250 osób dla Niepodległej

9 listopada w Szkole Podstawowej w Wierzbnie świętowano 100. rocznicę odzyskania Niepodległości. Dzieci z klas I – III oraz z oddziału przedszkolnego uczestniczyły w

spektaklu Legendy Polskie” wystawianym w sali koncertowej Radia Wrocław. Była to podróż w najdalsze zakątki polskich baśni. Spektakl miał dać odpowiedź na pytanie : „Co jest

miarą prawdziwego człowieka”. – Przepiękne lalki i barwne kostiumy oraz niespotykane formy teatralne przypadły dzieciom do gustu – mówi Halina Luch. Po spektaklu wychodziły zadowolone, znając lepiej przesłanie polskich legend. W tym samym czasie uczniowie starszych klas uczestniczyli w apelu przygotowanym przez uczniów z klasy III b gimnazjum. Barwnie pokazane losy ojczyzny spodobały się wszystkim uczestnikom, a nasi uczniowie jak zwykle stanęli na wysokości zadania podczas przygotowania inscenizacji. Nad całością czuwała wychowawczyni Anna Buchowska. O godzinie 11.11 zebraliśmy się wszyscy na środku hali sportowej by zaśpiewać 4 zwrotki hymnu w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Dołączyliśmy do tysięcy szkól i przedszkoli bijących #RekordDlaNiepodległej. Dotarły też wtedy najmłodsze dzieci , które zdążyły wrócić z Wrocławia. Razem z Rodzicami, nauczycielami było 250 uczestników tego wydarzenia.