Spotkanie z Mariuszem Urbankiem

Biblioteka „Koronka” zaprasza na spotkanie z pisarzem i publicystą.

Mariusz Urbanek ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1983-1990 pracował w tygodniku itd, później w Przeglądzie Tygodniowym (1990-1991) i Wprost (1992-1993). W latach 1994–2005 był reporterem tygodnika „Polityka”, od 2007 do 2011 redagował „Wieżę Ciśnień” – reporterski dodatek wrocławskiej „Gazety Wyborczej”, w której kierował też działem kultury. Obecnie kieruje działem publicystyki i historii we wrocławskim miesięczniku „Odra”, gdzie od 1990 roku publikuje także stały felieton pt. „stan przejściowy”.

Od roku 2012 kieruje Gabinetami Świadków Historii w Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

W 2015 jego książka pt. Genialni. Lwowska szkoła matematyczna została nominowana do Nagrody Literackiej i Historycznej Identitas. W 2017 biografia Makuszyński. O jednym takim, któremu ukradziono słońce zwyciężyła w plebiscycie widzów TVP Kultura na „Najgorętszą książkę lata”. W 2018 ta sama książka zdobyła (ex-aequo) Nagrodę Literacką Zakopanego.

Mariusz Urbanek jest autorem wielu jeszcze biografii wybitnych Polaków, m.in. „Kisiel”,

„Kisielewscy: Jan August, Zygmunt, Stefan, Wacek“, „Waldorff. Ostatni baron Peerelu”, „Tuwim. Wylękniony bluźnierca”, „Jan Nowak-Jeziorański. Biografia opowiadana”.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu z pisarzem. Szczegóły na plakacie obok.