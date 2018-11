Listopadowe „Kino w spódnicy”

Już w poniedziałek 12 listopada Centrum Sztuki w Oławie zaprasza wszystkie Panie do Kina Odra na listopadowe Kino w spódnicy, a w nim jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku! „Planeta Singli 2” to kontynuacja hitu, w którym zakochały się miliony widzów. Na kinowy ekran powracają Maciej Stuhr i Agnieszka Więdłocha jako para, której losy połączyła randkowa aplikacja.

Ania i Tomek są w związku. Po romantycznych uniesieniach z pierwszej części, gdy Tomek zamienił się w rycerza na białym koniu i zdobył serce swojej wybranki, nie ma jednak ani śladu. Do drzwi zapukała codzienność, a Ani przestało wystarczać chłopięce zachowanie ukochanego. Para rozstaje się a w międzyczasie u ich boku pojawiają się inne osoby, które próbują zawrócić im w głowach. Przystojny Aleksander (Kamil Kula), twórca aplikacji „Planeta Singli”, chce podbić serce Ani. Piosenkarka Beata (Izabella Miko) natomiast próbuje zdobyć względy Tomka…

Co wyniknie z takiego zwrotu akcji? Przekonamy się już 12 listopada o godz. 18:00. Wraz z Partnerami Kina w spódnicy zapraszamy wcześniej, już od godz. 17:00 do holu kina. Szykujcie się na eksplozję humoru, wzruszeń, pozytywnej energii i potężną dawkę przedświątecznej atmosfery.

Kino w spódnicy: Planeta Singli 2, 12 listopada 2018, godz. 18:00, bilety: 12 zł.