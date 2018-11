Kino ODRA również świętuje – trzy polskie filmy na stulecie niepodległości

Oława. Kultura. 11 Listopada podczas finału obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości kino „Odra” zaprasza fanów rodzimych produkcji na filmy „Zimna wojna”, „Kamerdyner” i „Planeta Singli 2”

Seanse rozpoczną się o godz. 13:00 filmem Pawła Pawlikowskiego – laureata Oscara za „Idę”. Światowa premiera obrazu odbyła się w trakcie 71. Festiwalu Filmowego w Cannes. Już pierwszy pokaz wzbudził euforię publiczności, przynosząc łzy wzruszenia Julianne Moore, gratulacje od Benicio del Toro i dwudziestominutową owację na stojąco. Zaowocował też mnóstwem bardzo pozytywnych recenzji, porównujących polską produkcję do „La La Land”, „Casablanki” i hitów Martina Scorsese. „Zimna wojna” opowiada historię trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale równocześnie nie potrafią być razem. W ich role wcielają się Tomasz Kot i Joanna Kulig, którym na ekranie partnerują Agata Kulesza i Borys Szyc. Wydarzenia pokazane w „Zimnej wojnie” rozgrywają się w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dwudziestego wieku w Polsce i budzącej się do życia Europie. W ich tle wybrzmiewa wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca połączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku. Promocyjna cena biletów: 14 zł.

O godz. 15:00 odbędzie się pokaz nagrodzonego Srebrnymi Lwami podczas Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni filmu w reżyserii Filipa Bajona. „Kamerdyner” to opowiedziana z epickim rozmachem, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia splątanych losów Polaków, Kaszubów i Niemców na tle burzliwych wydarzeń pierwszej połowy dwudziestego wieku. Mateusz Krol (Sebastian Fabijański), kaszubski chłopiec, po śmierci matki zostaje przygarnięty przez pruską arystokratkę Gerdę von Krauss (Anna Radwan). Dorasta w pałacu. Rówieśniczką Mateusza jest córka von Kraussów Marita (Marianna Zydek). Między młodymi rodzi się miłość. Wybitna kreacja Janusza Gajosa. Wielką aktorską klasę po raz kolejny potwierdzili Adam Woronowicz i Łukasz Simlat. I chociaż w pierwszym momencie ich bohaterów chciałoby się okrzyknąć zwykłymi łotrami, to jednak nienawiść w ich krwi nie pojawiła się znikąd.Promocyjna cena biletów: 14 zł.

Na zakończenie podwójna dawka „Planety Singli 2”, jednego z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku – kontynuacji hitu, w którym zakochały się miliony widzów. Związek Ani (Agnieszka Więdłocha) i Tomka (Maciej Stuhr) przeżywa poważny kryzys. On, showman-celebryta wcale nie ma zamiaru się ustatkować. Ona z kolei chce poważnego związku. Tymczasem na horyzoncie pojawia się Aleksander – zauroczony Anią milioner, właściciel aplikacji Planeta Singli, przekonany, że nikt inny nie pasuje do niego bardziej niż romantyczna nauczycielka muzyki.

Seanse o 18:00 i 20:30. Obowiązuje weekendowa cena biletów: 18 zł (normalne), 15 zł (ulgowe).

