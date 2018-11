Uczcij w Oławie 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości!

Powiat. Jubileuszowe obchody. – Uroczysta sesja oławskiej Rady Miejskiej, odsłonięcie Pomnika 100-lecia Niepodległej na placu u zbiegu ulic 1 Maja, Spacerowej i Kolejowej oraz nowego muralu o tematyce patriotycznej przed ZSP nr 2 przy ul. 3 Maja, włączenie się do ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu” i wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, symulacja ćwiczeń obronnych w miejskim parku, Polonez Stulecia Oławian „Na sto par”, wieczornica z ciepłym poczęstunkiem oraz finał całodziennych uroczystości z pokazem biało-czerwonych fajerwerków – to główne punkty programu, przygotowanego przez samorząd miasta Oławy oraz władze Powiatu Oławskiego z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentujemy dokładny, godzinowy program zaplanowanych wydarzeń w Oławie, w niedzielę 11 listopada 2018.

Sesja RM i Pomnik Losów…

* Godz. 10.00 – 10.20

Jubileuszowe obchody rozpoczną się w Ratuszu, od uroczystej sesji Rady Miejskiej.

* Godz. 10.30 – 11.00

Po zakończeniu sesji delegacje i mieszkańcy przemieszczą się na Plac Marszałka Piłsudskiego, pod Pomnik Losów Ojczyzny, gdzie złożą kwiaty i zapalą okolicznościowe znicze.

Odsłonięcie Pomnika Niepodległej

* Godz. 11.00 – 11.30

Świętujący rozpoczną przemieszczanie się z placu Marszałka Piłsudskiego i ulicy Kopernika własnymi środkami lokomocji lub specjalnie w tym celu podstawionymi autobusami oławskiego PKS – na miejsce kolejnej uroczystości, czyli na plac u zbiegu ulic 1 Maja, Spacerowej i Kolejowej, gdzie nastąpi najdonioślejsza część powiatowych uroczystości.

* Godz. 11.30 – 11.45

Spotkanie przy pomniku 100-lecia Niepodległej, na skwerze przy zbiegu ulic Spacerowej i Kolejowej – przed oficjalnym otwarciem uroczystości wiązankę patriotycznych utworów zaprezentuje Oławska Orkiestra Dęta.

* Godz. 11.45 – 12.00

Oficjalne rozpoczęcie uroczystości przy pomniku. Rys historyczny – okoliczności powstania monumentu.

* Godz. 12.00 – 12.10

Salut armatni oraz wspólne śpiewanie hymnu państwowego RP – włączenie się do akcji „Niepodległa do Hymnu”.

* Godz. 12.10 – 12.20

Utwory patriotyczne w wykonaniu młodzieży z LO im. Jana III Sobieskiego w Oławie.

* Godz. 12.20 – 12.40

– Odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Niepodległej.

– Złożenie przez delegacje kwiatów pod pomnikiem.

– Wartę honorową przy pomniku będą pełnić żołnierze z 1. Brzeskiego Pułku Saperów.

Msza święta

Po zakończeniu pierwszej części uroczystości uczestnicy udadzą się do kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła na mszę świętą, celebrowaną od godz. 13.00 w intencji Ojczyzny. W tym przypadku również będzie możliwe przemieszczenie się podstawionymi autobusami PKS, które dowiozą uczestników uroczystości z okolic nowego pomnika na plac Zamkowy.

* Godz. 13.00 – 14.15

Msza w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w intencji Ojczyzny.

Symulacja ćwiczeń obronnych

* Godz. 15.00 – 15.30

Park Miejski przyległy do terenów PKP w Oławie. Ćwiczenia przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie

Polonez na 100 par, wieczornica i fajerwerki

* Godz. 16.00 – 16.30

Uczestnicy zgromadzeni na placu zlokalizowanym pomiędzy ulicami Rybacką i Młyńską, odtańczą Poloneza wokół usytuowanej tam rzeźby (instalacji).

* Godz. 16.30 – 17.45

Patriotyczna wieczornica w Centrum Turystyki i Kultury Browar „Probus” w Oławie, przy ul. Młyńskiej w Oławie. W programie m.in.:

– wykład płk prof. Mieczysława Strusia, zatytułowany „Broń pancerna II Rzeczypospolitej jako spadkobierczyni Husarii Polskiej”;

– pokaz replik broni ASG („Air Soft Gun”) oraz oporządzenia militarnego;

– wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie Oławskiej Orkiestry Dętej.

* Godz. 17.45 – 18.30

– pokaz biało-czerwonych fajerwerków na placu przy ul. Młyńskiej w Oławie.

– wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie Oławskiej Orkiestry Dętej,

– pokaz replik broni ASG (Air Soft Gun) i oporządzenia militarnego,

– ciepły poczęstunek, kawa, herbata.

Poczty sztandarowe

Starosta oławski zwraca się z prośbą do samorządów miejskich i gminnych, organizacji, szkół i instytucji, o udział w jubileuszowych obchodach wraz z pocztami sztandarowymi:

– Proszę o wydelegowanie pocztów sztandarowych i ich przybycie, w niedzielę 11 listopada, o godz. 11.30 na miejsce odsłonięcia pomnika 100-lecia Niepodległej, przy zbiegu ulic 1 Maja i Spacerowej, a następnie uczestniczenia o godzinie 13.00 w uroczystościach kościelnych odprawianych w intencji Ojczyzny w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Nie zapomnijmy udać się w tym dniu także o godz. 10.30 pod Pomnik Losów Ojczyzny. Aby podkreślić wagę święta wywieśmy w tym dniu flagę państwową, okazując w ten sposób przywiązanie do polskiej historii, narodowych wartości, a także aby zaakcentować radość z wolnej, niepodległej Ojczyzny!



