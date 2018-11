Przenieśmy się w czasie

Jelcz-Laskowice. Obchody. Odsłonięcie pomnika, koncerty i uroczysta sesja Rady Miejskiej, czyli Święto Niepodległości w Jelczu-Laskowicach

W sobotę 10 listopada Miejsko-Gminne Centrum Kultury zaprasza na koncert Kombii pt. „Łączymy pokolenia”. Zespół wystąpi w CSiR o godz. 18:00. Bilety w cenie 20 zł są dostępne w biurze MGCK. Grupa powstała wiosną 2003 roku z inicjatywy Grzegorza Skawińskiego, Waldemara Tkaczyka oraz Jana Pluty. Dwa miesiące pracy zaowocowały nowym programem opartym na znanych przebojach, takich jak: „Linia życia”, „Hotel twoich snów”, „Nasze randez-vous”, „Kochać cię za późno”, „Nie ma zysku”, „Black and white”. W Jelczu-Laskowicach zespół wystąpi pod hasłem – „Łączymy pokolenia”.

6 maja 2014 miała miejsce premiera najnowszej płyty: „Wszystko jest jak pierwszy raz”. Obecnie w stacjach radiowych można usłyszeć singiel promujący to wydawnictwo: „Jak pierwszy raz”. Grzegorz Skawiński oraz Waldemar Tkaczyk w 2016 roku obchodzili 40-lecie swojej pracy artystycznej. W 2017 roku wyszła książka „Królowie życia” będąca zapisem czterdziestoletniej pracy artystycznej Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka.

11 listopada uroczystości rozpocznie msza święta kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (początek o godz. 10:00). O 11:00 odsłonięty zostanie pomnik upamiętniający setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (obok pałacu UMiG). Godzinę później zaplanowano okolicznościową sesję Rady Miejskiej. Po jej zakończeniu (około 12:30) będzie można zobaczyć spektakl słowno-muzyczny pt. „Polska jak za dawnych lat”, wypełniony najpiękniejszymi melodiami 20-lecia międzywojennego oraz piosenkami żołnierskimi i patriotycznymi. Podczas widowiska widzowie przeniosą się w czasie do 10 listopada 1918 roku.

Darmowe wejściówki na to widowisko można odebrać w biurze MGCK.

Spektakl słowno-muzyczny „Polska jak za dawnych lat”

W zniszczonej okupacją Warszawie, po raz pierwszy od niepamiętnych lat, czuć delikatny powiew wolności. Do miasta przybywa Józef Piłsudski, zwolniony niedawno z więzienia. Liczne wystąpienia i demonstracje powstańców Warszawy przynoszą efekty. Z dnia na dzień miasto opuszczają Niemcy, a do stolicy powracają polscy żołnierze. Jest wśród nich Gustaw Adamczyk, młody Legionista III Brygady, internowany w obozie w Szczypiornie. Ma zaledwie kilka dni na załatwienie spraw rodzinnych, gdyż ojczyzna wciąż potrzebuje go na froncie. Te kilka dni zmieniają jego całe dotychczasowe życie. A wszystko przez uczucie, które niespodziewanie wedrze się w jego młodzieńcze, żołnierskie serce. Czy miłość, którą młody wojskowy jeszcze nie zaznał, zdoła zawrócić go z drogi, którą obrał? Jak poradzi sobie z tym nowym wyzwaniem? Czy będzie w stanie pogodzić głos serca z obowiązkiem patrioty?



