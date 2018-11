Koleżanki i Koledzy!

Droga Młodzieży jesteśmy przedstawicielami młodego pokolenia w lokalnym samorządzie. Również dzięki Waszym głosom osiągnęliśmy fenomenalne wyniki w wyborach do Rady Powiatu w Oławie i Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach. Oddaliście na nas tysiące głosów. I za to bardzo pięknie dziękujemy.

Pozostał jednak jeszcze wybór bardzo istotny dla naszego miasta i gminy. A mianowicie głosowanie w drugiej turze w dniu 04.11.2018 r. w wyborach na burmistrza naszej gminy. W wyborach tych pozostał już tylko Bogdan Szczęśniak oraz Łukasz Dudkowski.

Dla nas wybór jest oczywisty. Naszym nowym burmistrzem powinien zostać właśnie Łukasz Dudkowski. I Ośmielamy się prosić Was o udział w wyborach i głosowanie na Niego. Zadajecie sobie na pewno pytanie dlaczego ? Wyjaśnimy i to.

Łukasz jest założycielem i byłym Dyrektorem Miejsko -Gminnego Centrum Kultury. To on organizował największe i najlepsze imprezy, takie jak Dni Jelcza -Laskowic z gwiazdami, Festiwal Teatralny (pamiętacie jeszcze czerwone krzesła ?), koncerty muzyki hip-hop, koncerty rockowe, spektakle teatralne takie jak Antygona w Nowym Jorku czy Jeździec Burzy ? To on założył i inspirował wszystkie zajęcia dla dzieciaków i Akademię Złotego Wieku dla Starszych. I to także on spowodował, że swego czasu odżyły świetlice wiejskie. Niestety, po objęciu władzy przez Pana Szczęśniaka te wszystkie imprezy zostały zlikwidowane bądź bardzo ograniczone. Czy chcecie takiej władzy ? Władzy, która się z Wami nie liczy.

Łukasz chce powołać Młodzieżową Radę Miasta i Was posłuchać, a także dać Wam możliwość wyrażenia opinii we wszystkich istotnych dla Was sprawach. Łukasz chce dofinansować kulturę i sport, a Wam młodym umożliwić trenowanie i udział w imprezach kulturalnych NIEODPŁATNIE lub za symboliczną opłatą. Dzieciaki i osoby starsze będą jeździć komunikacją miejską za darmo.

Jeśli nam ufacie i chcecie być istotną częścią społeczności naszej gminy głosujcie koniecznie w niedzielę na ŁUKASZA DUDKOWSKIEGO. Spotkamy się wówczas po wyborach w zupełnie innej, otwartej na dialog gminie.

Pozdrawiamy WAS

Krzysiek Skrzydłowski Michał Pakosz

