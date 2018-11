Kto będzie burmistrzem Jelcza-Laskowic?

Ostateczne starcie. Bogdan Szczęśniak z Koalicji 2018-2023 czy Łukasz Dudkowski z Prawa i Sprawiedliwości? Kto będzie burmistrzem Jelcza-Laskowic?

*

W pierwszej turze Szczęśniak zdobył 4 763 (46,7%) głosy. Wynik Dudkowskiego to 2 896 (28,39%). O tym kto wygra dowiemy się już wieczorem 4 listopada. Lokale wyborcze będą otwarte od 7:00 do 21:00. Podobnie jak w pierwszej turze głosowanie będzie się odbywało w 13 obwodowych komisjach.

*

Zapraszamy do zakupu e-wydania naszej gazety, do kupienia tutaj (cena 2,90 zł): https://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2018-11-01 Znajdą tam państwo 4 dziennikarskie materiały dotyczące drugiej tury wyborów w Jelczu-Laskowicach: „Manipulują, aż się trzęsie!”, „Nie liczbą plakatów, a żmudną pracą zdobywa się zaufanie mieszkańców”, „Chcę wygrać otwartością i prawdą” oraz „Stajszczyk i ‚Wspólnota’ nie popierają Dudkowskiego”.

*

* Informujemy, że o północy z piątku 2 listopada na sobotę 3 listopada rozpoczyna się cisza wyborcza, która potrwa do niedzieli 4 listopada, do godz. 21:00. Komentarze dotyczące gminy Jelcz-Laskowice nie będą w tym czasie publikowane.