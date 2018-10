Dudkowski: To był zaszczyt rozmawiać z mieszkańcami, szkoda, że Panu Szczęśniakowi zabrakło odwagi…

1. W czasie kiedy ja i ponad 200 mieszkańców o różnych poglądach czekało na Pana Szczęśniaka na sali, on nie miał czasu na spotkanie. Ja rozmawiałem z ludźmi, a on pisał kolejne oświadczenie do prasy w którym bez ogródek ogłosił się burmistrzem i zaprosił mieszkańców na spotkanie ze sobą jako burmistrzem na początku grudnia bez czekania na wyniki II tury. To jest właśnie szacunek Pana Szczęśniaka do wyborców. Jak widać już nie jesteście Państwo potrzebni nawet do głosowania.

2. Czego Pan się obawia ? Dlaczego Pana sztab potrzebował aż dwóch dni by odpowiedzieć , że nie zamierzacie debatować, bo jak Pan przyznał „debata to licha prowokacja”. Dlaczego boi się Pan rozmawiać na argumenty ? Czy dlatego, że bał się Pan odpowiedzieć choćby na pytanie dlaczego w 2015 roku obniżył Pan stawkę dzierżawy za część parkingu przy Bricomarche z 5 złoty do 50 groszy. Mieszkańcy mieli do Pana kolejne pytania, mówiąc, że na co dzień nie ma Pan dla nich czasu. Okazuje się, że nie ma Pan dla nich czasu także w kampanii wyborczej.

3. Pisze Pan, że ja chcę upolitycznia gminy? Pan? Niedawny szef klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Pan? Którego zastępcą jest szef Platformy Obywatelskiej w Jelczu-Laskowicach? A drugi zastępca startował z list Platformy Obywatelskiej? Pan będący niedawno na billboardach w kampanii do sejmu z kandydatami Platformy Obywatelskiej ? Naprawdę myśli Pan, że ludzie tego nie wiedzą i nie pamiętają.

4. Na koniec jedna uwaga. Jest Pan osobą publiczną i Pana wizerunek, w tym wypadku nie podlega ochronie prawnej i nie musi Pan wyrażać zgody na jego użycie. Po 16 latach na urzędzie powinien Pan to wiedzieć. Dwukrotnie zapraszałem, podkreślam ZAPRASZAŁEM na debatę i liczyłem, że jednak znajdzie Pan odrobinę szacunku dla Wyborców i odważy się porozmawiać w ich obecności. Pan jednak wolał zlekceważyć kilka tysięcy osób, które głosowały za zmianą w naszym mieście i gminie i w tym czasie ogłosić, że Pan już wygrał wybory. Ja mam szacunek do mieszkańców naszego miasta i poczekam na ich decyzję.

5. Kończąc serdecznie dziękuje mieszkańcom za znakomite spotkanie. Jestem dumny z tego, że pokazaliście Państwo, jak może wyglądać dialog mimo, że Bogdan Szczęśniak nas wszystkich zlekceważył. Przed nami dzień zadumy i rozważań. W tym szczególnym dniu „Wszystkich Świętych”, kiedy będziemy wspominać swoich bliskich życzę Państwu przede wszystkim spokoju ducha, pamiętajmy, że są rzeczy ważne i ważniejsze.