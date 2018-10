Koncerty: AMADEUS i Młoda Polska 2.0

Wyjątkowe muzyczne obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP w Oławie

*

Urząd Miejski oraz Centrum Sztuki w Oławie w ramach finału obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP zapraszają w weekend 10-11 listopada na muzyczną ucztę – dwa koncerty utrzymane w różnej tonacji artystycznej i gatunkach muzycznych.

10 listopada (sobota) o godz. 18:00 w Ośrodku Współpracy Europejskiej ODRA odbędzie się koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS, założonej i od początku prowadzonej przez najsłynniejszą polską kobietę dyrygent – Agnieszkę Duczmal. Dla swojej Orkiestry Agnieszka Duczmal dokonała wielu transkrypcji arcydzieł muzycznych, m.in. utworu „Obrazki z wystawy” Modesta Musorgskiego, który zostanie zaprezentowany podczas koncertu. Dobór tego utworu do repertuaru koncertu galowego w Oławie jest skromnym hołdem złożonym pani dyrygent, która od kilkudziesięciu lat wzbogaca dorobek kulturalny naszego kraju. Warto wspomnieć, że w 1982 r. Agnieszka Duczmal otrzymała tytuł „La Donna del Mondo” („Kobieta świata”) przyznaną przez Międzynarodowe Centrum Kultury Saint Vincent w Rzymie (pod patronatem UNESCO i prezydenta Włoch) za wybitne w skali światowej osiągnięcia na polu kultury, nauki i działalności społecznej. Agnieszka Duczmal dyryguje orkiestrami symfonicznymi w kraju i za granicą. Jako pierwsza kobieta – dyrygent wystąpiła na scenie mediolańskiej La Scali. W październiku br. dyrygent i dyrektor Orkiestry – Agnieszka Duczmal-Jaroszewska otrzymała Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

W repertuarze Koncertu Galowego z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP, który poprowadzi córka Agnieszki Duczmal – również niezwykle utalentowana i uhonorowana dyrygent – Anna Duczmal-Mróz, znajdą się utwory takich wybitnych polskich (i nie tylko) kompozytorów:

Karol Szymanowski – Etiuda b-moll op.4 nr 3,

Mikołaj Górecki – Concerto Notturno,

Wojciech Kilar – Walc z filmu „Ziemia obiecana”,

oraz Modest Musorgski „Obrazki w wystawy”.

W roli solisty Orkiestrze towarzyszyć będzie Jarosław Żołnierczyk.

Wstęp na koncert jest nieodpłatny. Wejściówki będą dystrybuowane od 29 października (poniedziałek) w punktach na terenie Oławy: OWE ODRA przy ul. Młyńskiej 3 (kasa), Wydział Promocji i Współpracy Europejskiej Urzędu Miejskiego (Rynek-Ratusz) oraz Bibliotece Koronka (Rynek – Ratusz/parter).

***

Drugim wydarzeniem muzycznym, na który zapraszamy w dniu 11 listopada (niedziela) o godz. 18:00 w Ośrodku Kultury przy ul. 11 Listopada 27 jest koncert MŁODA POLSKA 2.0.

W wydarzeniu biorą udział uczniowie z oławskich i okolicznych szkół, którzy we współpracy z Centrum Sztuki w Oławie przygotowali koncert okolicznościowy, odmienny od tych wcześniej prezentowanych w ramach tegorocznych jubileuszowych obchodów Odzyskania Niepodległości. Projekt został zrealizowany przez oławską instytucję kultury w ramach działań edukacji artystycznej. Kierownictwo muzyczne nad projektem sprawuje Waldemar Maszyński.

Anna Ślipko: „Szukając pomysłu na koncert z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, kusiło nas przełamanie schematu doboru pieśni patriotycznych, które są zazwyczaj przypisane takim wydarzeniom. Zależało nam na tym, aby przekonać młodych ludzi do udziału w swoistym, artystycznym podsumowaniu przeszłości. Po upływie 100 lat od tego historycznego momentu, próbujemy na nowo zdefiniować wolność i spojrzeć wstecz na historię, życie i poszanowanie godności ludzkiej. Podczas koncertu usłyszymy szereg utworów klasyków polskiego rocka, poezji śpiewanej i muzyki pop, dobrze znanych przede wszystkim rodzicom naszych wykonawców. Wsparcie profesjonalnych muzyków podczas prób i w trakcie koncertu oraz możliwość utrwalenia wykonywanych utworów poprzez nagranie płyty, jest szansą dla młodych, nastoletnich artystów i zachętą do rozwoju muzycznego talentu.”

Waldemar Maszyński: „Powierzenie mi wyprodukowania koncertu Młoda Polska 2.0 ucieszyło mnie z dwóch powodów. Pierwszy to samo mierzenie się z repertuarem tak kultowych piosenek polskiej sceny alternatywnej (m.in. Nosowska, Kult, Sztywny Pal Azji, Kaczmarski czy Prońko). Drugi to nadanie im nowego brzmienia, aby młodzi wykonawcy czuli się w tych utworach dobrze/współcześnie i nie mieli poczucia śpiewania piosenek młodości swoich rodziców w skali 1:1. Zestaw repertuaru ma być próbą opowiedzenia o wolności językiem pozbawionym patosu i historycznego zadęcia. Niektóre utwory to typowe protest-songi a niektóre są opowieścią o życiu w Polsce komunistycznej i tej po ’89 roku. Bardzo cieszy mnie fakt, że młodzi ludzie którzy zaśpiewają te piosenki tak chętnie podjęli to wyzwanie. Tworząc aranżacje skupiałem się na konkretnych wykonawcach, co pozwoliło mi zrobić im miejsce na pokazanie siebie i swojego sposobu śpiewania. Jestem przekonany, że będzie to bardzo ciekawe wydarzenie, zarówno dla publiczności, jak i dla wykonawców. Myślę, że całości dopełnią specjalnie stworzone wizualizacje do wszystkich utworów.”

Wstęp na koncert jest nieodpłatny. Zapraszamy!



10.11 godz. 18:00 – Koncert Galowy Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS (Ośrodek Współpracy Europejskiej ODRA przy ul. Młyńskiej 3)

11.11 godz. 18:00 – koncert Młoda Polska 2.0 (Ośrodek Kultury przy ul. 11 Listopada 27)