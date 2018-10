Wnętrza inspirowane naturą

Styl „eko” cieszy się coraz większą popularnością w obecnych trendach dekoracji wnętrz. Kojące kolory i wykorzystanie naturalnych materiałów mają pozytywny wpływ na nasze samopoczucie – jak wiadomo, zieleń wzbudza optymizm i pozytywną energię. Stanowimy część przyrody, więc zrozumiałe jest, że ma ona na nas dobry wpływ także w domowym zaciszu.

Na styl „eko” składają się naturalne materiały – przede wszystkim drewno, a także kamień, ceramika, glina, plecionki (z trawy morskiej czy wikliny). Ponadto warto zadbać o stosowny dobór palety barw, do której należą barwy ziemi, zieleń i odcienie błękitu nawiązujące do nadmorskich krajobrazów. Do uzupełnienia tej stylistyki konieczne będą też rośliny doniczkowe i wzorzyste tkaniny, które przywodzą na myśl świat przyrody – niekiedy takie motywy wykorzystują wzory etniczne tych ludów, które w swojej sztuce odzwierciedlają naturę. Styl „eko” odrzuca zarówno chłodny minimalizm, jak i krzykliwość. Jego cechą charakterystyczną i sednem jest harmonia i ciepło. Dom nie powinien odgradzać się od świata zewnętrznego – ma raczej stanowić jego kontynuację.

Naturalne materiały w doborze mebli

Nawiązujące do natury, tradycyjne wnętrza kojarzą się przede wszystkim z drewnianymi meblami, wykorzystującymi naturalne odcienie danych gatunków drewna – nie tymi malowanymi, tak chętnie stosowanymi w stylu skandynawskim. Im więcej drewna, tym bardziej naturalnie prezentuje się wnętrze. Nie znaczy to jednak, że należy unikać intrygujących połączeń ze szkłem (przeszklone kredensy i witryny świetnie prezentują się w takich wnętrzach) czy nawet z metalem (głównie w kolorze czarnym czy antracytowym). Drewno sprawia, że wnętrza idealnie odzwierciedlają atmosferę ciepła, rodzinności czy ukojenia. Podobnie na odbiór domowego zacisza wpływa wiklina czy rattan – warto postawić na stołki, fotele czy nawet dodatki (zwłaszcza kosze) wykonane z tych materiałów, gdyż świetnie komponują się z meblami drewnianymi. Wprowadzą jednak własny odcień, nadając wnętrzu naturalnego akcentu kolorystycznego ciepłego brązu.

W domu, który czerpie inspirację z natury, meble stanowią ozdobę samą w sobie – zwłaszcza proste kształty, niefrezowane i niedekorowane, co nie znaczy, że mają być surowe. Świetnym wyborem jest drewno dębowe, sosnowe czy świerkowe lub inne krajowe, lecz można przemyśleć także inne ciekawe materiały – na przykład ciepły kolorystycznie bambus.

Kolorystyka

Choć w naturze często znajdujemy intensywne kolory (np. w upierzeniu dzikich ptaków, motylich skrzydłach, owocach czy kwiatach), styl „eko” preferuje mniej krzykliwe i intensywne barwy. Te bardziej rzucające się w oczy powinny stanowić co najwyżej drobne detale w dekoracjach, na przykład na ozdobnych poduszkach. Przede wszystkim jednak styl inspirowany naturą wiąże się z kolorami ziemi – ciepłymi odcieniami brązu, szarości i zieleni. Do tej gamy kolorystycznej należą też beże, złoto (ochra) i pomarańcz. W takich zestawieniach świetnie prezentują się bardziej intensywne zielenie i jasne odcienie niebieskiego – reprezentujące kolory roślin czy morza. Bez wątpienia warto jednak zrezygnować z różu, fioletu, krzykliwej żółci i tym podobnych jaskrawych barw.

Jak dobrać dekoracje?

Dodatki powinny stanowić logiczną kontynuację umeblowania. Najlepiej, by były to naturalne kształty i materiały – dywaniki i bieżniki, nawiązujące do ludowego wzornictwa, figury przedstawiające zwierzęta, wyplatane kosze z wikliny lub trawy morskiej, a także pledy i koce wyprodukowane z naturalnych tkanin. Do takiej całości rewelacyjnie pasować będą elementy z motywami roślinnymi i zwierzęcymi, wprowadzające dodatkowo wyrazisty akcent. W nowo otwartym salonie MRP Home w Magnolia Park we Wrocławiu (to pierwszy sklep w Polsce, a zarazem w Europie) odnaleźć można liczne dodatki i elementy dekoracyjne stawiające na naturalne motywy. Wymienić tu można wzory przedstawiające egzotyczne zwierzęta (zwłaszcza lwa na ciemnym tle), lamparcie cętki, motywy geometryczne, kwiaty, liście papirusu, a nawet morskie ryby – na poduszkach czy innych tekstyliach znaleźć można mnóstwo przykładów tego typu wzornictwa.

W ofercie sklepu są również wykonane z drewna skrzynki na rośliny czy stylizowane na stare ceramiczne donice. Te ostatnie są szczególnie ważne – dom odzwierciedlający styl „eko” do pełni wyrazu potrzebuje naturalnej zieleni. Stanowić ona będzie nie tylko charakterystyczną dekorację; rośliny doniczkowe pozytywnie wpływają na samopoczucie domowników, jednocześnie oczyszczając powietrze. Nowoczesną, ale nadal zakorzenioną w naturze formą dekoracji są pionowe ogrody ścienne czy ściany z naturalnego mchu. Wybór fototapety z motywem roślinnym lub zwierzęcym dodatkowo wprowadzi nowoczesny charakter do wnętrza, jednocześnie zabierając nas na łono przyrody. Popularnością cieszą się także dekoracyjne żarówki LED, w których wnętrzu umieszczone są niewielkie rośliny i kamyki – to podświetlany, niewielki ogród, którym możemy ozdobić dowolną część pomieszczenia.

Jak widać, różnorodność natury sprawia, że możemy czerpać inspirację z wielu jej elementów. W ten sposób stworzyć można ciepły dom z rodzinną atmosferą, do którego z przyjemnością wracać będą zarówno domownicy, jak i goście.

