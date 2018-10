Stajszczyk: Nie udzielę poparcia Dudkowskiemu! Zostałem wykorzystany…

W związku z ogłoszeniami kandydata na burmistrza Łukasza Dudkowskiego, które pojawiły się dziś na łamach naszej gazety, otrzymaliśmy następujące oświadczenie Piotra Stajszczyka, który zajął trzecie miejsce w pierwszej turze wyborów:

*

– Jestem zszokowany tym, co zobaczyłem dzisiaj w gazecie. Od kilku dni próbowano naciskać mnie na poparcie Łukasza Dudkowskiego. Odmówiłem, ale nie myślałem, że zostanę w taki sposób wykorzystany! Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie dostanie poparcia ode mnie, ani od radnych Wspólnoty Samorządowej. Ustaliliśmy to na wewnętrznym spotkaniu, nie wiedząc o tym, co pojawi się w gazecie. Oficjalnie powtórzę, że Wspólnota Samorządowa nigdy nie udzieliła i nie udzieli poparcia Łukaszowi Dudkowskiemu. Jesteśmy bardzo zaskoczeni tym wszystkim, co pojawiło się w gazecie. Ludzie dzwonią do mnie, pytają czy to prawda. Czuję się zobowiązany, żeby im wszystko wyjaśnić.

*

Co pojawiło się w ogłoszeniach, przygotowanych przez sztab Dudkowskiego? Na jednej stronie kandydat PiS-u na burmistrza J-L mówił m.in, o „miejscu na wiedzę i doświadczenie Piotra Stajszczyka”. Na stronie obok można przeczytać informację o tym, że Wspólnota Samorządowa popiera Łukasza Dudkowskiego. Są też słowa Kazimierza Putyry, który mówi, że „Piotr Stajszczyk mógłby razem z Łukaszem Dudkowskim stworzyć bardzo dobry, dynamiczny duet”.

***

